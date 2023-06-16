В Башкирии второй раз за неделю сообщили о массовом море пчел

Массовая гибель пчел снова произошла в Башкирии из-за обработки полей химикатами. Об этом изданию «МедиаКорСеть» рассказал пчеловод из города Ишимбай и прислал фото с большим количеством мертвых насекомых.

«Фермер обработал поля с подсолнухами неизвестными химикатами, после чего началось массовое вымирание пчел во всем микрорайоне Смакаево города Ишимбая. Мертвые пчелы буквально по всему участку!» — рассказал мужчина.

По его словам, сейчас все доходы пчеловодов под угрозой, а у одного из его коллег пострадало 200 пчелосемей. Пасечник уже обратился к компетентным службам. К нему на участок приезжали ветеринары и взяли мертвых насекомых на анализ.

В начале текущей недели на аналогичную проблему жаловались владельцы сразу нескольких пчелиных ферм в Стерлитамакском районе. По их словам, тысячи медоносных насекомых по неизвестным причинам погибли на многих местных пасеках.

Ранее в июне «Известия» писали, что правительство России намерено ужесточить правила обработки сельхозугодий пестицидами. Всё ради спасения медоносных пчел, популяция которых в стране с 2018 года снизилась на 13%. Только за 2022 год пчелосемей — так называют рой, обитающий в одном улье, — стало меньше почти на 50 тыс., следует из данных Минсельхоза.