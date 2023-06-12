Бодрое жужжание: правила обработки полей химикатами ужесточат ради пчел

Правительство намерено ужесточить правила обработки сельхозугодий пестицидами. Всё ради спасения медоносных пчел, популяция которых в стране с 2018 года снизилась на 13%. Только за 2022 год пчелосемей — так называют рой, обитающий в одном улье — стало меньше почти на 50 тыс., следует из данных Минсельхоза. Министерство подготовило поправки в закон: аграриев обяжут предупреждать пчеловодов о распылении химикатов минимум за пять дней, информировать о конкретных применяемых препаратах, их классе опасности и точно указывать участки, которые планируется обрабатывать. Предложения Минсельхоза одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, вскоре их направят в Госдуму.

Четкие рамки

Правительство ищет способы остановить сокращение популяции медоносных пчел в России — ведь с 2018 года количество пчелосемей снизилось на 13%, с 3,1 до 2,7 млн, следует из данных Минсельхоза. Основная причина их гибели — опыление полей пестицидами , заявил «Известиям» председатель Общества пчеловодов Валерий Капунин. Учитывая это, Минсельхоз подготовил поправки в закон «О пчеловодстве», которые ужесточают правила обработки сельхозугодий.

Аграриев обяжут предупреждать пчеловодов о распылении химикатов минимум за пять дней и максимум за 10 дней до обработки полей, информировать их о конкретных применяемых препаратах , их классе опасности, и максимально точно — вплоть до кадастрового номера — указывать участки, которые будут обрабатываться. Предложения Минсельхоза на днях одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Действующие сейчас правила заметно либеральнее. Они устанавливают только один — минимальный — срок в три дня на уведомление о распылении. Размытостью нормы нередко пользуются аграрии , рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре.

— Неопределенность по времени начала оповещений на практике приводила к выполнению требований формально. Аграрии могли размещать одно объявление об обработке сразу на весь вегетационный сезон , — сообщили в ведомстве.

У аграриев действительно есть практика предупреждать об обработках только в начале сезона, подтвердил Валерий Капунин. То есть в мае сельхозпредприятие может разместить объявление, что будут обрабатывать свои поля с течение ближайших четырех месяцев, без указания конкретных дат и локаций.

— А пчелы же не могут сидеть закрытые в улье с мая по август, — отметил Валерий Капунин.

Массовая гибель пчел

Как результат, массовая гибель пчел от применения пестицидов стала большой проблемой в России. Так, только в 2019 году химикаты уничтожили около 40 тыс. пчелосемей — так называют пчелиный рой, обитающий в одном улье. Подобные случаи отмечалась в четверти регионов России. И это только по официальным данным Минсельхоза. По оценкам пчеловодческих объединений, в тот год погибло до 80 тыс. пчелосемей. Сильно пострадала, в частности, Тюменская область, где только в одном Заводоуковском районе из-за обработки полей рапса неизвестным пестицидом погибли пчелы на 15 пасеках.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В 2022 году количество пчелосемей в хозяйствах составило около 2,7 млн, или 98,3% к уровню 2021 года, сообщили «Известиям» в Минсельхозе со ссылкой на данные Росстата. Это значит, за последний год их стало меньше примерно на 46 тыс.

По данным Росстата, в 2018 году в России насчитывалось около 3,1 млн пчелосемей. То есть за пять лет их популяция сократилась почти на 13%.

Разработанные поправки направлены на то, чтобы пчеловоды успели принять меры по защите ульев от негативного воздействия химикатов , пояснили «Известиям» в Минсельхозе.

— Сроки определены таким образом, чтобы пчеловоды имели возможность провести все необходимые мероприятия по сохранению поголовья пчел: заблаговременно вывезти кочевые пасеки из зоны обработки пестицидами, а стационарные пасеки закрыть , — рассказали в ведомстве.

Не первые поправки

Меры по защите пчел от химикатов обсуждаются в Госдуме РФ с весны этого года. Именно тогда Тюменская областная дума внесла в федеральный парламент свои поправки в закон «О пчеловодстве». Они вводили норму в 10 дней как максимальный срок, за который аграрии должны предупреждать пчеловодов о распылении химикатов. Это закрывало сельхозпроизводителям лазейку, о которой упоминалось выше — давать только одно объявление на весь сезон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тюменский законопроект Госдума поддержала — в марте она приняла его в первом чтении. Но в Минсельхозе посчитали, что подобное ужесточение норм использования пестицидов недостаточно. И теперь предложили свои нормы. Поправки Минсельхоза Госдума рассмотрит уже во время второго чтения законопроекта.

— То, что теперь аграрии будут информировать о каждой обработке, безусловно хорошо. Но даже это не спасет всех пчеловодов, — отметил в беседе с «Известиями» Валерий Капунин.

По словам эксперта, пчела может прожить в закрытом улье не больше суток. А перевозить пасеки на безопасное расстояние от места распыления пестицидов не всегда возможно.

— Есть кочевые пасеки, которые можно заблаговременно перевезти. А есть обычные. Их крайне сложно транспортировать. Да и не всегда у пчеловодов есть средства и подходящие места для этого , — добавил пчеловод.

В большинстве случаев гибель пчел от применения пестицидов происходит в связи со слабым информационным взаимодействием между сельхозпроизводителями и пчеловодами, полагают в Россельхознадзоре.

— Первые не всегда исполняют обязанности по информированию населения, вторые во многих случаях не зарегистрированы в установленном порядке и не уведомляют фермеров о своем присутствии в районе их деятельности, — отметили там.

С этим согласен и Валерий Капунин. По его словам, решить проблему гибели пчел можно, только если аграрии и пчеловоды начнут работать в связке.

— Первые должны понимать выгоду от соседства пасек с их полями (пчелы же бесплатно их опыляют), а вторые — быть готовы погрузить пчелосемьи и перевезти их, когда от аграриев поступит сигнал. Помогать с этим должны сами сельхозпроизводители, — полагает он.

Фото: РИА Новости

Вопрос регулирования применения пестицидов и агрохимикатов сейчас стоит очень остро не только для пчел, добавила член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

— Так, на юге России — в Ставропольском, Краснодарском краях, Ростовской и Орловской области — зафиксированы случаи массового падежа диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу, вследствие обработок сельскохозяйственных угодий, проведенных с нарушением технологии, — отметила она.

Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, посягает на санитарно-эпидемиологическую, ветеринарную и фитосанитарную безопасность населения и территории страны, полагает эксперт.