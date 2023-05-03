Сельское в хозяйство: в РФ хотят массово возводить арендные фермы

В России предложили массово возводить арендные фермерские хозяйства на землях сельхозназначения вблизи крупных городов. Мера нужна для развития отечественного сельского хозяйства, привлечения людей в эту сферу и создания доступного и востребованного жилья в такой местности . Инициативу в Минстрой и Минсельхоз направили крупные риелторские компании. Идею поддерживают в Госдуме. Предполагается, что сбытом продукции фермеров будут заниматься компании, управляющие такими комплексами.

Сельская аренда

На землях сельскохозяйственного назначения вблизи крупных городов предложили строить фермерские хозяйства для сдачи их в аренду предпринимателям. Инициативу в Минстрой и Минсельхоз направила федеральная компания «Этажи». Мера нужна для развития отечественного сельского хозяйства, привлечения людей в сферу и возведения доступного и востребованного жилья. Также в числе предложений — создание управляющих компаний, которые будут в том числе заниматься сбытом продукции фермеров .

— В России необходимо расширять и развивать новые механизмы государственно-частного партнерства, в том числе и в сфере сельского хозяйства , — сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Это, с одной стороны, будет способствовать повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель, популяризации этой сферы экономики, с другой — позволит получить дополнительные ресурсы для увеличения производства сельхозпродукции . А для участников проекта еще и обеспечит доступное жилье , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Два года назад Госдума приняла закон о праве фермеров строить дома на своих участках. Они могут возвести себе единственное жилье высотой не более трех этажей, общая площадь которого не превышает 500 кв. м, застройка не должна занимать более 0,25% от площади земельного участка, отметил первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов.

Первый шаг в обеспечении жильем аграриев уже сделан, нужно двигаться дальше, считает он. Но при этом должна быть найдена золотая середина , подчеркнул парламентарий.

— Главное, чтобы это не переходило в коммерцию: строительство под продажу или возведение на этих землях различных развлекательных заведений , — пояснил Олег Нилов.

Это хорошая инициатива с точки зрения процесса реурбанизации (когда люди уезжают из городов), сказал депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов. С одной стороны, вряд ли граждане вернутся жить в «советское село», но с другой — предложение риелторских компаний действительно интересно , полагает депутат.

По его мнению, стоит развивать так называемые мезогорода за пределами мегаполисов . Имеются в виду небольшие поселения, но со всей необходимой инфраструктурой, чтобы молодые люди хотели бы там жить и работать, пояснил Станислав Наумов.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Для фермеров идея особенно интересна тем, что благодаря возможности аренды сократят расходы на покупку земли и инвестиции , отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Аренда хороша тем, что позволяет попробовать свои силы в том или ином виде бизнеса. А близость крупного города помогает сразу же найти рынок сбыта и, соответственно, наладить логистические цепочки, отметил он.

— У людей растет интерес к предпринимательству , если это можно делать вблизи крупного города, то есть пользуясь инфраструктурой и в то же время занимаясь сельским хозяйством, то эту идею стоит проверить на практике, — добавил он.

Наличие сыроварни или пасеки рядом с девелоперским проектом существенно повышает его привлекательность , отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Поэтому в целом инициатива позволит повысить интерес к проживанию в пригороде, считает эксперт.

— Например, мы практикуем выездную фермерскую торговлю в своем коттеджном поселке. Это польза как для фермеров, так и для жителей. Первые получают рынок сбыта, а вторые — качественные свежие продукты . Нам это интересно как девелоперам, мы повышаем конкурентность и привлекательность своего поселка, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что указанная инициатива в ведомство не поступала . В случае получения она будет рассмотрена в установленном порядке, добавили там.

При этом в министерстве отметили, что государство уделяет приоритетное внимание поддержке фермерства и сельхозкооперации, особенно созданию современной комфортной среды на сельских территориях .

— С 2020-го такая работа ведется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». За счет льготной сельской ипотеки по ставке до 3% в 2020–2022 годах жилищные условия улучшили уже 110 тыс. семей . Также востребован механизм строительства жилья в наем, при котором работодатель инвестирует 20% стоимости, а остальной объем обеспечивает государство . Работники могут выкупать это жилье через пять лет за 10%, а через 10 лет — всего за 1% от кадастровой стоимости , — пояснили в Минсельхозе.

Девелоперский интерес

Мера может стать эффективным инструментом развития инфраструктуры, если подойти к ней системно и комплексно , считает Максим Лазовский. Сегодня локации в районе 10–30 км от крупных городов испытывают дефицит рабочих мест. Фактически, даже на расстоянии до 100 км от Москвы большинство жителей едут работать в столицу , отметил он.

Предложение вполне может быть интересно застройщикам , уверен он. Малоэтажные жилые комплексы смогут получить дополнительное преимущество как в социальной инфраструктуре (продовольственные магазины), так и в плане рабочих мест для будущих жильцов, отметил он.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

— Это, безусловно, интересная инициатива. Она будет полезна не только девелоперам и землевладельцам, которые находятся по соседству с выделяемыми сельхозземлями либо думают о приобретении участков, но и строительным компаниям . Появление нового бизнеса стимулирует продажи недвижимости в локации, — согласна руководитель управления вторичных продаж «Kaskad Недвижимость» Анна Власова.

Однако важно локацию грамотно оценить, разработать правильную концепцию и создать интересный продукт, включающий не только жилье, но и сопутствующую инфраструктуру , подчеркнула она.

— Важно понимать, что на реализацию качественного поселка в среднем уходит 2–3 года. Поэтому девелоперам необходимы определенные гарантии, что данная программа носит долгосрочный характер , а не будет закрыта через пару лет, — добавила Анна Власова.

Доктор экономических наук, профессор, экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод, напротив, отнесся к предложению с осторожностью . По его мнению, если ее поддержать, то есть риски, что такие земли начнут массово застраивать в ущерб сельскому хозяйству .

— Можно построить дом и заработать на этом миллион прибыли, отказавшись от посадки картошки, с которой получишь лишь 100 тыс. рублей. Поэтому я бы отнесся к этой инициативе скептически, — пояснил эксперт.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Профессор, доктор экономических наук, эксперт по сельскому хозяйству Василий Комлацкий считает, что разрешение на такую застройку нужно было дать еще 20 лет назад . Из-за того что не разрешалось строить жилье на сельхозземлях, сельчане вынуждены были возводить временные строения без фундамента.