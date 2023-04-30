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В саду и огороде: во сколько обойдется «набор майского дачника»

Погода позволила начать садовые работы раньше обычного, но заморозки могут вернуться и навредить растениям
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В апреле 2023 года россияне тратили на минимальный набор дачного инвентаря, семена и саженцы в среднем около 2 тыс. рублей. При том, что в прошлом эти расходы не превышали 1,2 тыс. Теплая погода способствовала тому, что горожане начали готовиться к работам в саду и на огороде еще в начале апреля, говорят эксперты. До начала цветения стоит успеть обработать и обрезать плодовые деревья, советуют специалисты. А вот сажать рассаду в открытый грунт пока не стоит: земля еще не до конца прогрелась, а заморозки могут вернуться.

Дачные устремления

Благодаря теплой погоде в европейской части страны россияне уже в апреле устремились на дачи, чтобы привести в порядок дома и участки. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (ежедневно обрабатывает информацию с более 1,1 млн онлайн-касс), число покупок инвентаря для сада и огорода в апреле 2023 года выросло на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рассаду приобретают чаще на 47%, саженцы — на 39%.

В среднем на набор садово-огородного инвентаря (грабли, лопаты и т.п.), саженцев, рассады и семян россияне в апреле тратили 1946 рублей. Приобретение тачки или тележки увеличивало расходы почти на 7 тыс. руб., подсчитали в «Чек Индексе».

Магазин
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Год назад покупка семян, лопаты и граблей обходилась россиянам примерно в 1,2 тыс. рублей.

— В этом году россияне вновь готовятся к садово-огородному сезону основательно. Об этом свидетельствует интерес к инвентарю и товарам в районах, прилегающих к мегаполисам. Это результат растущей концентрации дач в близости к крупным городам, ведь более 70% жителей России составляют именно горожане, — отметили аналитики «Чек Индекса».

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Обрезать и полить

Более раннее начало дачного сезона заметили и на маркетплейсах. Активные покупки товаров для сада и огорода на Wildberries зафиксировали с первых чисел апреля.

— С 1 по 24 апреля 2023 года россияне заказали на Wildberries на 105% больше упаковок семян, чем в апреле 2022 года, а спрос на готовую рассаду взлетел в 18 раз. Число заказов удобрений выросло на 153% год к году, а специальных грунтов для растений — на 227%, — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Семена
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Наибольшим спросом пользуются семена огурцов, зелени и томатов, а из декоративных растений россияне выбирают пионовидную астру и наборы многолетних цветов.

Среди садовой техники хитом продаж стали автоматические аккумуляторные опрыскиватели для полива грядок и газонов. В среднем на их покупку тратят 2,5–3 тыс. рублей.

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В категории садовых инструментов чаще всего заказывают секаторы (+213% год к году), грабли (+264%) и садовые лопаты (+201%). При этом секаторы выбирают по цене 300–400 рублей, грабли — за 400–600 рублей, а на лопаты тратят около 800 рублей.

Этот тренд заметили и на «Яндекс Маркете», где ручные опрыскиватели и секаторы также оказались самым востребованными товарами в этой категории — спрос на них увеличился в 3,9 и 2,1 раза соответственно.

Газон вместо грядок

Спрос на семена и саженцы на маркетплейсе Ozon с в первом квартале этого года вырос в два раза в годовом выражении, а на садовые инструменты — в 2,8 раза.

Рассада
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов


При этом стоимость семян и саженцев выросла на 16% в годовом выражении. А вот цены на садовый инвентарь, напротив, сократились на 5%.

— Чаще всего россияне интересуются семенами овощей, например томатов черри и огурцов, корнями, клубнями и луковицами, а также готовыми наборами для выращивания, — отметили в пресс-службе маркетплейса.

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Большим спросом в этом году пользуются и семена газонной травы, причем чаще всего дачники покупают универсальную травосмесь, добавили там. Средняя стоимость купленного на Ozon садового инвентаря весной этого года составила порядка 1 тыс. рублей, семян или саженцев — 350 рублей.

По данным «Яндекс Маркета», лидерами продаж в категории товаров для сада в апреле стали луковичные растения, семена овощей, ягод и цветов, а также газоны. Спрос на эти товары увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,5, 3,4 и 2,7 раза соответственно.

Цветы
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Среди семян цветов на первом месте по продажам оказалась петуния, на втором — пеларгония, на третьем — лобелия. Больше всего на цветочную рассаду тратят на маркетплейсе в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Не рисковать урожаем

В этом году основные подготовительные работы в саду к началу мая должны завершаться, отметили эксперты. Тем, кто еще не успел произвести ранневесеннюю подкормку плодовых и ягодных деревьев и кустов, стоит поторопиться, считает агроном, питомниковод Владимир Викулов.

— Погода сейчас теплее, чем обычно, поэтому необходимо уже сейчас провести профилактические обработки от болезней и от вредителей соответствующими препаратами, — рассказал он «Известиям».

Также, по его словам, в майские праздники еще можно успеть провести обрезку плодовых деревьев.

Магазин
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Для высадки сейчас можно выбирать либо молодые саженцы с голым корнем, либо растение должно быть контейнерным. Сейчас практически все культуры распустились, но и яблони, и груши из контейнера еще можно высаживать, — пояснил Владимир Викулов.

На огороде, по его словам, можно продолжать сеять холодостойкие культуры. Это почти вся зелень — укроп, петрушка, кинза, салат — за исключением теплолюбивой, например, базилика. Также можно сеять корнеплоды: морковь, редьку, репу.

— В ближайшую неделю-две можно уже заняться посадкой рассады в теплицах. Мы говорим об огурце, томате, перце, баклажанах, — отметил эксперт.

Однако обольщаться теплой погодой не стоит, считает Владимир Викулов. Почва еще не до конца прогрелась. Возвратные заморозки возможны в средней полосе России вплоть до начала июня. Поэтому высаживать рассаду, например огурцов, в открытый грунт пока не стоит, чтобы не подвергать ее риску, предостерег он.

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