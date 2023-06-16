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В Москве в два раза увеличат штрафы за безбилетный проезд

В Москве в два раза увеличат штрафы за безбилетный проезд и использование чужой соцкарты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Штрафы за безбилетный проезд, а также использование чужой социальной карты в Москве с 18 июня будут увеличены в два раза. Об этом 16 июня сообщил столичный департамент транспорта.

«С 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснется всего городского транспорта. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы приняла Мосгордума», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Таким образом, штраф за безбилетный проезд составит 2 тыс. рублей вместо 1 тыс. рублей, а в случае использования чужой льготной персонифицированной карты контролеру придется заплатить составит 4 тыс. рублей вместо 2,5 тыс. рублей.

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Ранее, 19 апреля, депутаты ГД попросили Министерство транспорта разработать и направить в регионы единый порядок действий при обнаружении в автобусе несовершеннолетних безбилетников. Как отметила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, федеральный закон, запрещающий высаживать из автобуса, трамвая или троллейбуса детей до 16 лет за безбилетный проезд, принят в 2021 году, однако в регионах всё еще нет единого понимания, как действовать в таких ситуациях.

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