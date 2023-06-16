Подростка арестовали на Кубани по обвинению в подготовке теракта

В отношении 15-летнего подростка в Армавире возбуждено уголовное дело, он обвиняется в приготовлении к совершению террористического акта. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый был задержан, по ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



«Армавирским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. В настоящее время ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ)», — сказано в сообщении ведомства.

Подростка подозревают в том, что он планировал поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира для устрашения населения. Уточняется, что события происходили с апреля по май 2023 года. Парень изготовил зажигательную смесь, а также начал изготавливать самодельное оружие. Всё это он хранил дома в хозяйственной постройке.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне стало известно, что в Брянской области сотрудники регионального ФСБ задержали местного жителя, собиравшего данные о силовиках в приграничных с Украиной районах и планировавшего теракт. Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Приготовление к совершению теракта»), ч. 3 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).