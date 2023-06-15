ФСБ в Брянской области задержала готовившего теракт мужчину

В Брянской области сотрудники регионального ФСБ задержали местного жителя, собиравшего данные о силовиках в приграничных с Украиной районах и планировавшего теракт. Об этом сообщило ведомство в четверг, 15 июня.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России в процессе приготовления к совершению преступлений с поличным.

Уточняется, что мужчина собирал сведения о времени, месте и маршрутах передвижения сотрудников службы безопасности.

«На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 205 («Приготовление к совершению теракта»), ч. 3 ст 205.1 («Содействие террористической деятельности), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

Ранее, 13 июня, ФСБ задержала экс-работников ОПК по делу о шпионаже для разведки Украины. По данным ведомства, двое российских граждан оказались агентами Главного управления разведки министерства обороны Украины. Они подозреваются в передаче технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники.