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«Известия» показали госпиталь для спасения жизней бойцов в полевых условиях
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«Известия» показали госпиталь для спасения жизней бойцов в полевых условиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, в случае ранения, доставляют в госпиталь медицинского отряда специального назначения, где они получают помощь квалифицированных медиков. Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин 16 июня показал, каким образом врачам удается спасать жизни бойцов в полевых условиях.

В одном из помещений организована реанимация, где пациент находится, пока его состояние не стабилизируется и он не будет готов к транспортировке. В реанимации есть все необходимые аппараты — ИВЛ, мониторинги, кислород. Другом помещении — операционная, где, как правило, проводят ампутации, после чего бойцов также отправляют на дальнейшее лечение уже в стационарные клинические госпитали.

«Я пришла в военную медицину совсем недавно. Первые эмоции — большой объем работы, казалось страшно. Но как говорит поговорка: глаза боятся, а руки делают. Благодаря взаимопомощи, сплоченности коллектива мы справились с поставленной задачей в полном объеме», — поделилась медсестра Надежда.

Начальник хирургического отделения Иван рассказал, что оказание помощи в этом госпитале имеет серьезное значение, так как тут зачастую оказывается первичная помощь

«Работа любых первичных этапов очень важна. Как здесь помощь окажут, так во многом это скажется потом на дальнейшем лечении. Надо стараться на первом этапе сделать максимальную работу, чтобы устранить какую-то жизнеугрожающую опасность», — отметил он.

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Ранее, 27 апреля, руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин рассказал, что более 50% всех смертей в зоне проведения спецоперации наступает от не угрожающих жизни ран, множество ампутаций — от неправильного наложения жгута. Катулин отметил, что на данный момент специалисты учебного центра работают в зоне спецоперации и проводят анализ полученного там опыта.

До этого, 18 апреля, врач Валентин в беседе с корреспондентом «Известий» рассказал о работе медицинских специалистов на запорожском направлении. Он сообщил, что каждый хирург в зоне спецоперации реализует себя по максимуму и набирается опыта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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