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Здоровая тенденция: как военно-полевая медицина спасает жизни 97% раненых

Отечественные комплексы эвакуации и экстренной помощи могут быть востребованы и на мировом рынке
Фото: РИА Новости
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Более 60 пациентов реабилитационно-образовательного центра Центрального военно-клинического госпиталя 28 апреля стали обладателями госнаград и документов на получение жилья. В медучреждении, созданном в прошлом году специально для участников СВО, военные успешно прошли курс восстановления. Этот центр — лишь один из элементов системы российской военной медицины, которая показала свой высокий уровень. Речь и об эффективности стационарного лечения, и о системах эвакуации с поля боя, экстренного оказания помощи. Не исключено, что подобные военно-медицинские комплексы станут востребованной на мировых рынках продукцией российского ОПК. В каком состоянии сейчас находится российская военно-полевая медицина и об экспортных перспективах специализированной техники — в материале «Известий».

Бесценный опыт

Реабилитационно-образовательный центр Центрального военно-клинического госпиталя 28 апреля посетил врио начальника ГУ кадров Минобороны России Юрий Бобров. Более 20 военнослужащих из его рук получили госнаграды, а более 40 стали обладателями документов на получение жилья. В центре участники не только проходят реабилитацию, но и имеют возможность получить дополнительное образование, новую профессию. Создание подобных учреждений — лишь один из элементов совершенствования системы российской военной медицины.

Медицинское обеспечение военнослужащих имеет такое же, если не большее, значение в сравнении с собственно боевыми средствами. В каждом конфликте на протяжении веков военачальники пытались сохранить жизни как можно большего числа бойцов за счет оказания им своевременной помощи, чтобы они скорее выздоравливали и возвращались в строй. Актуален этот подход и в наши дни.

Врио начальника ГУ кадров Министерства обороны РФ Юрий Бобров

Врио начальника ГУ кадров Министерства обороны РФ Юрий Бобров

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

К примеру, за девять лет присутствия 40-й советской армии в Афганистане военным медикам удалось снизить летальность в армейских лечебных учреждениях в два раза. А число ошибок при оказании медицинской помощи за этот период сократилось более чем в 20 раз. Для скорейшей доставки раненых активно применялась авиация — в тех подразделениях, которые вели бои в горах, 85–90% раненых и больных эвакуировались вертолетами.

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В целом же во время афганской войны в строй возвратились 77,9% раненых. Причем к концу кампании это число возросло с 74,1 до 82,4%. В ходе боевых действий в Чечне этот показатель составил 78,3%, в Дагестане — 84,3%.

Во время специальной военной операции на Украине, по данным Министерства обороны России, в строй возвращаются до 97% раненых. При этом на разных этапах СВО доля пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии достигала 24–27%, в состоянии средней тяжести — около половины, легкие ранения фиксируются у 20–22%. По характеру ранений 70% приходится на минно-взрывные ранения, по 10% — на заболевания, травмы и огнестрельные.

военнослужащие на реабилитации

Военнослужащие проходят реабилитацию

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Очевидно, что один из самых эффективных путей сохранения жизни раненых — скорейшее предоставление им профессиональной медицинской помощи в госпиталях. Для этого требуется профессиональная, хорошо обеспеченная техникой медицинская служба.

К началу СВО медицинская служба российской армии подошла, наверное, на пике своих возможностей, серьезно реформированная сначала в 2008–2010-х, а затем в 2012–2014 годах. На последнем этапе была ускорена работа по формированию 50 медицинских рот, способных оказывать военнослужащим все виды медицинской помощи — от первой до специальной. Каждая из них должна была располагать лазаретом на 50–75 коек и амбулаторией на 150–200 посещений в день.

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Уникальное оборудование

Одновременно подразделения войскового звена медслужбы ВС России оснащались современной аппаратурой и средствами развертывания на базе пневмокаркасных сооружений типа ПСМ-6. Они закупались для всех 50 медицинских рот. Капитально обустраивались и полностью переоснащались аппаратурой 35 медицинских рот, которые были размещены в типовых зданиях и в штатном оснащении.

раненный боец
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Проверкой в реальных условиях оказалась эпидемия коронавируса — в этот период Министерство обороны развернуло девять мобильных быстровозводимых госпиталей в различных регионах страны. Положительным стал опыт отправки российских военных врачей в Италию, где они также помогали бороться с инфекцией.

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Военные медики получили и новые образцы специальной санитарной техники. К 2010-м годам основная масса старых советских специализированных машин устарела морально и физически. Это вынудило разрабатывать и закупать новые образцы. Если боевая медицинская машина БММ-80 «Симфония» на шасси ГАЗ-59039 массовой не стала, то защищенный автомобиль тактического звена (ЗСА) доказал свою эффективность. Он выпускается в двух вариантах — медицинского транспортера ЗСА-Т (для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя) и машины медицинского пункта батальона ЗСА-П (для перевозки имущества и развертывания на ее базе медпункта батальона). Эти машины активно применяются в ходе СВО и, по имеющимся данным, показали себя с самой выигрышной стороны в плане защищенности.

Палатки полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине

Палатки полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине

Фото: РИА Новости

Таким образом, российская полевая медицина сохраняет свои лидирующие позиции в мире, совершенствуя материальную базу и навыки личного состава. Такое комплексное предложение может быть востребовано и на мировом рынке. Потенциальный заказчик может получить под ключ обучение и/или переподготовку военных врачей на основе опыта конфликтов последних лет, строительство и оснащение специальным оборудованием госпиталей стационарного и мобильного типа, поставку санитарной наземной и авиационной техники.

Причем в последнем случае это могут быть как БЛА — транспортеры лекарств, консервированной крови и т.д., так и санитарные самолеты и вертолеты по типу Ил-76МД «Скальпель-МТ», санитарных Ми-8 и «Ансат». Это может быть уникальным российским предложением на мировом рынке.

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