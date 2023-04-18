Хирург из зоны спецоперации рассказал о типичных и сложных ранениях в практике

Каждый хирург в зоне спецоперации реализует себя по максимуму, набирается опыта, рассказал о работе врачей на запорожском направлении врач Валентин в беседе с корреспондентом «Известий» Романом Польшаковым 18 апреля.

«Боевая травма немного изменилась по сравнению с тем же самым Чеченским конфликтом, и это, конечно, профессиональный рост. Когда нарабатывается опыт, все уже знают, как лечить, что с этим делать, время оказания медицинской помощи сокращается. Быстрее принятие решений, эвакуация, а за счет этого — сокращается время оказания медпомощи и быстрее происходит реабилитация», — рассказал Валентин.

Он добавил, что в случае изолированного ранения пациент в течение 15 минут покидает перевязочную, если у него множественные травмы — в среднем уходит час.

«Самое сложное ранение и операция — касательное осколочное ранение поясничной области проникающее в брюшную полость, порядка 3,5 часов ушло», — указал хирург.

Валентин также отметил, что до середины февраля было около 15 операций в день, сейчас же среднее количество хирургических вмешательств в день составляет 5–7 операций. На данный момент в госпитале людей нет, и поступает минимум пациентов.

10 апреля стало известно, что в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского военные медики провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, раненного на передовой. По словам кардиохирурга, пациент выздоравливает и идет на поправку.

Военные медики занимаются спасением российских военнослужащих из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции и о том, как они это делают изо дня в день 7 апреля рассказало и показало Минобороны.

На видео показано, как расчет на медицинском санитарном бронетранспортере «Ракушка» отправился к линии боевого соприкосновения, где под массированным артиллерийским огнем украинских боевиков оказывают бойцам первую помощь. После этого медики эвакуируют раненых для дальнейшего оказания квалифицированной помощи.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.