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Фельдшер рассказал о спасении раненых из-под обстрелов в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военные медики занимаются спасением российских военнослужащих из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадрами работы подразделения в пятницу, 7 апреля, поделилось Минобороны РФ.

Расчет на медицинском санитарном бронетранспортере «Ракушка» отправился к линии боевого соприкосновения, где под массированным артиллерийским огнем украинских боевиков оказывают бойцам первую помощь. После этого медики эвакуируют раненых для дальнейшего оказания квалифицированной помощи.

«В ходе работы от старшего начальника получили задачу на эвакуацию раненых. Выдвинулись на данный рубеж, произвели быстро загрузку раненых, после чего отправились в дальнейший рубеж эвакуации. В результате были спасены жизни наших военнослужащих, которые уже после восстановления смогут вернуться в строй», — рассказал фельдшер десантно-штурмового батальона с позывным Модуль.

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25 марта военные врачи Западного военного округа (ЗВО) рассказали, как они оказывают медицинскую помощь военнослужащим на территории развернутых медицинских подразделений. К медикам эвакуируют бойцов и мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте. В большинстве случаев пациентов привозят с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями. Как только их состояние становится более-менее стабильным, их тут же отправляют на следующий этап госпитализации.

17 марта стало известно, что российские кардиохирурги провели успешную операцию по удалению осколка из сердца получившему ранение участнику спецоперации РФ по защите Донбасса. Идущий на поправку военный по имени Владимир рассказал, как поддерживает связь с сослуживцами, которые ждут его обратно.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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