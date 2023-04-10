Кардиохирург ЦВКГ им. Вишневского рассказал об извлечении пули из сердца бойца

В Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского военные медики провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего, раненного на передовой, рассказали 10 апреля в Минобороны РФ. По словам кардиохирурга, пациент выздоравливает и идет на поправку.

«Бойца доставили с передовой и в этот же день мы сделали все исследования: компьютерную томографию, рентгеновские снимки и взяли его сразу на операционный стол. Обнаружили пулю в левом желудочке, которая прошла через легкое. Она, разорвав часть левого желудочка, была припаяна к нему и перикарду. Рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому пациент остался жив», — рассказал начальник центра кардиохирургии Александр Лищук.

Доктор добавил, что боец получил ранение во время обстрела, когда поднял руку и снайпер поразил его в левую часть грудной клетки. Пуля попала между тканями бронежилета, прошла через ткани легкого и сердца. Кроме того, военнослужащему повезло оказаться в ЦВКГ им. Вишневского, в гибридной операционной, где проводятся операции любой сложности за счет способности выявить мелкие осколки и незаметные сразу повреждения от ранений.

«Сердце восстановлено, работа хорошая, завтра пациент уже будет ходить», — отметил Лищук.

По его словам, военные медики, работающие на передовой, провели более ста подобных операций по извлечению пуль и осколков.

В марте российские кардиохирурги провели успешную операцию по удалению осколка из сердца получившего ранение участника спецоперации. Идущий на поправку военный по имени Владимир рассказывал, что через несколько дней после операции связался с бойцами отряда. Все желают выздоровления и ждут.

21 января сообщалось, что бригада медиков Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провела сложнейшую операцию по извлечению торцевого взрывателя 122-миллиметровой мины из мягких тканей ноги военнослужащего, раненного во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Отмечалось, что медикам пришлось проводить операцию в бронежилетах, так как во время нее опасный осколок в теле военнослужащего мог взорваться.

21 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, уделил особое внимание поддержке участников спецоперации и социальной поддержке новых регионов. Так, Путин предложил учредить специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации и погибших в ходе боевых действий. В задачи такой организации войдет предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решение вопросов санаторно-курортного лечения и реабилитации.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.