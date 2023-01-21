Военные медики извлекли из тела российского солдата минный взрыватель

Бригада медиков Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провела сложнейшую операцию по извлечению торцевого взрывателя 122-миллиметровой мины из мягких тканей ноги военнослужащего, раненного во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 21 января сообщает Минобороны России.

Военнослужащий поступил к хирургам с множественными осколочными ранениями мягких тканей обеих ног и проникающим ранением брюшной полости. Ему требовалась экстренная помощь, но сначала нужно было обезопасить и самого пациента, и врачей. Отмечается, что медикам пришлось проводить операцию в бронежилетах, так как во время нее опасный осколок в теле военнослужащего мог взорваться.

В мягких тканях правой голени торчал торцевой взрыватель 122-миллиметровой мины. Если бы он сдетонировал, то взрыв неминуемо оставил бы военнослужащего без ноги, причинил повреждения операционной, мог затронуть людей, находящихся рядом.

«Каждый раз, когда мы идем, мы не ожидаем, что найдем что-то взрывоопасное и опасное именно для нас. Первым делом мы идем спасать жизнь пациента. И когда мы нашли этот предмет, страха не было. Была обычная работа. Наша работа», ― рассказал преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Егор Карев.

Работать в бронежилетах, спасая жизнь пациента, сложно вдвойне. Еще сложнее, когда одним движением можно привести в действие взрыватель мины, засевший в мышце. В практике военного хирурга подполковника медицинской службы Виталия Иванова это первый подобный случай. Он достал взрывоопасный осколок снаряда из голени раненого, который забрали саперы. Затем операция была продолжена в штатном режиме.

«Совместно с хирургами и анестезиологами была выполнена одномоментная операция по удалению инородного тела. Максимально люди были удалены из операционной. И аккуратно доставали этот предмет. Мы были одеты в средства защиты. <…> Мы удалили фрагмент и продолжили дальше операцию. Было необходимо выполнить оперативные вмешательства на животе и закончить операцию на конечностях», ― сказал подполковник медицинской службы Виталий Иванов.

В настоящий момент жизни пациента ничего не угрожает, его состояние стабильно. После выздоровления он пройдет курс реабилитации.

Минобороны подчеркивает, что к военным медикам санитарными вертолетами и автомобильным транспортом эвакуируют военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте.

Главная цель проводимых ими операций ― остановить кровотечение, удалить осколки и создать все условия для заживления раны и после эвакуировать пациента. Операционные работают в круглосуточном режиме. Для проведения всех видов лечения военные госпитали укомплектованы высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований и др. Главное ― доставить пациента к врачам как можно раньше, а они сделают всё, чтобы сохранить жизнь человека.

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Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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