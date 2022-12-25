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Минобороны показало кадры работы российских военных медиков в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России показало кадры работы военных врачей и медсотрудников Западного военного округа (ЗВО), которые оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что на территории развернутого в зоне СВО медпункта ежедневно работает отопление, обогрев и есть вся необходимая для спасения жизней техника.

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«Мы оказываем первую медицинскую помощь, сохранность пациента. К нам привозят с передовой [раненых бойцов], мы их перевязываем и сохраняем жизнь до последующей эвакуации», ― рассказала санинструктор медицинской роты с позывным «Дуга».

Более того, квалификация российских медиков сравнима с лучшими российскими больницами.

«Коллектив отличный, потому что все молодые ребята, всё слаженно. Мы работаем одной командой. У меня очень хороший лейтенант. Я благодарна судьбе, что я встретила такого человека, потому что он небезразличен к каждому человеку: от своих подчиненных до каждого солдата», ― подчеркнула «Дуга», записавшаяся в ряды военных врачей добровольцем.

Ежедневно врачи принимают десятки пациентов. Они работают круглосуточно, поэтому всем раненым помощь оказывается своевременно. В основном они останавливают кровотечения, удаляют осколки и создают все условия, чтобы раны начали заживать.

Также благодаря такому режиму работы удается избежать осложнений при травмах и болезнях и сохранить жизни даже тем, чьи ранения сперва казались безнадежными.

Ранее, 15 декабря, глава Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно атакуют по российским врачам, которые работают в зоне СВО. Он заверил, что в российском Минобороны предпринимают всё необходимое, чтобы защитить медиков.

Тогда же врачи ЗВО рассказали, что в зоне СВО стараются помочь всем, и мирным жителям, и военным, вне зависимости от тяжести их ранений. Для этого их подразделения укомплектованы высокотехнологичным оборудованием для точной диагностики, в том числе рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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