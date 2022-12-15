Военные медики рассказали о помощи раненым и больным в зоне спецоперации

Врачи и медицинский персонал Западного военного округа (ЗВО) продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь военнослужащим и пострадавшим мирным жителям в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадрами работы медиков поделилось Минобороны РФ в четверг, 15 декабря.

«Оказываем первую помощь, помогаем раненым, больным. Сначала мы оказываем помощь тяжело раненым, чтобы они не погибли на операционном столе. Далее — легко раненым. Помогаем всем: мирным жителям, нашим солдатам. У нас нет разделения — человек есть человек <...> Когда привозят раненых, никто не думает о страхе, все думают о том, как спасти человека» — рассказала врач-эпидемиолог Анна.

Она также поделилась, что многие военные в момент получения ран думают не о себе, а о своих семьях.

«Как-то вечером неожиданно начался обстрел, здание пошатнулось. Всех эвакуировали в подвалы. Тогда никто не пострадал. Ночевали в подвале <...> Раненые, как правило, стараются поскорее выздороветь и отправиться обратно в зону спецоперации. Говорят, что без них там никак», — рассказала медсестра Камила.

Медицинские работники четко выполняют все поставленные задачи, помогая раненым и больным. При оказании помощи раненым первым делом они останавливают кровотечение, удаляют осколки и создают условия для заживления раны, после чего эвакуируют пациента.

Для проведения всех видов лечения военное медицинское подразделение укомплектовано высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований.

В медпункте ЗВО имеется автономное отопление, электроснабжение, техническое обеспечение, а главное, работают квалифицированные врачи, как в лучших больницах. Санитарными вертолетами и автомобильным транспортом сюда эвакуируют мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте.

Врач-эпидемиолог Анна и медицинская сестра Камила медицинской роты ЗВО за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения спецоперации, на передовой были награждены государственными наградами — медалями Суворова.

Ранее, 3 декабря, Минобороны РФ поделилось кадрами работы военных врачей. Медики рассказали, что специфика работы в зоне спецоперации состоит в том, что нельзя поддаваться панике и тревоге, необходимо действовать согласованно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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