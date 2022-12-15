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Минобороны рассказало о намеренных ударах ВСУ по российским военным врачам

Начальник медуправления Минобороны Тришкин: наш противник целится в том числе по медикам
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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины намеренно целятся по российским врачам, работающим в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

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«Специальная военная операция показала, что наш противник сегодня целью избирает не только военнослужащих. Целью становятся мирные жители, целью становятся в том числе и медицинские работники», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Тришкина, медработники «наравне с военнослужащими могут попадать под обстрелы». Однако на данный момент принимаются меры для их защиты. Тришкин сообщил, что медицинские подразделения в зоне спецоперации переведены в здания с кирпичными и бетонными стенами.

При этом система медицинского обеспечения выстроена слаженно, дефицита лекарств и оборудования нет.

Кроме того, у военных врачей, фельдшеров, санинструкторов и стрелков-санитаров есть индивидуальные аптечки, которые были усовершенствованы в начале спецоперации, отметил глава управления военного ведомства

Он также указал на снижение доли пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состояниях: на данный момент их 24% от всех раненых, в то время как в первые три месяца боевых действий их было 27%. Приблизительно половина всех пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой степени.

Ранее в этот день военные медики рассказали о помощи раненым и больным в зоне спецоперации. Врач-эпидемиолог Анна поделилась, что медицинская помощь оказывается как солдатам, так и мирным жителям. В первую очередь помощь оказывается тяжело раненым, чтобы они не погибли на операционном столе, далее — легко раненым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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