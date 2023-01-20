Медики рассказали «Известиям» о спасении жизней на передовой в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал в Донецке, куда доставили гуманитарную помощь от волонтеров, и поговорил с медиками 1-го армейского корпуса, которые рассказали о своей работе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В гуманитарную помощь, которую волонтеры привезли в Донецк для военнослужащих и медиков, вошли кровоостанавливающие средства, жгуты, аптечки первой помощи, большое количество лекарств и другая важная медицинская продукция.

«И сразу на складе медики 1-го армейского корпуса и приданных подразделений разбирают самое необходимое — то, что нужно в их подразделениях, то, что актуально на их участках. И отсюда уже развозят на передовую», — рассказывает Астрахань.

Ему удалось пообщаться с одним из сотрудников 1-го армейского корпуса — техником медицинской роты Русланом, на счету которого уже более 700 выездов. Он рассказал о своей напряженной работе, в частности о том, как недавно попал под обстрел во время выезда на передовую за раненым бойцом.

«Сами попали под обстрел. Получил два ранения. Медсестра сломала руку. Своими силами, никуда не эвакуировались, вытаскиваем дальше. Подлечились и работаем, уже в строю», — рассказал он.

Как рассказал Руслан, за время нахождения в зоне СВО его бригаде удалось спасти около 700 человек.

Координатор гуманитарных проектов Татьяна Бутрина, в свою очередь, поблагодарила всех, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи медикам.

9 января сообщалось, что в 2022 году волонтерские и общественные организации с помощью россиян собрали свыше 12,5 тыс. т гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также военнослужащих и их семей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Херсонская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), а также Запорожской областью вернулась в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

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