Для жителей новых регионов РФ собрали 12 тыс. т гумпомощи в 2022 году

В 2022 году общественные организации с помощью россиян собрали свыше 12,5 тыс. т гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также военнослужащих и их семей. Соответствующие данные предоставили «Известиям» в Народном фронте и движении «Мы вместе».

«К настоящему моменту гуманитарная миссия Народного фронта поставила людям новых территорий более 9,1 тыс. т самых различных вещей — чаще всего это продуктовые наборы, медикаменты, стройматериалы. Спасибо огромное всем жителям России, которые помогали нам. Например, вместе с железнодорожниками и регионами нам удалось снарядить «Поезд помощи Донбассу», целых 68 вагонов», — рассказал «Известиям» глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

За год движению удалось передать около 925 тыс. предметов для военнослужащих, включая берцы и аккумуляторы. Больше всего таких вещей собрали жители Амурской, Новосибирской и Кемеровской областей, отметили в пресс-службе «Народного фронта».

Также помощь активно оказывало движение «Мы вместе», которое зародилось еще в период пандемии коронавируса. По информации организации, общее число собранной гуманитарки в 2022 году составило около 3,5 тыс. т. Согласно подсчетам общественников, регионами — лидерами по сбору в 2022 году стали Москва и Екатеринбург.

«Волонтеры общероссийской акции «Мы вместе» в ушедшем году проделали колоссальную работу по сбору гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным — участникам специальной военной операции и их семьям, а также пожилым людям, гражданам с особенностями здоровья и вынужденным переселенцам. Самыми востребованными предметами стали продукты питания, теплая одежда и обогреватели», — рассказали «Известиям» представители «Мы вместе».

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Всем для победы: новым регионам собрали 12 тыс. т гуманитарной помощи