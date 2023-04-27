Медик сообщил более чем о 50% смертей в зоне СВО от не угрожающих жизни ран

Более 50% всех смертей в зоне проведения спецоперации наступает от не угрожающих жизни ран, множество ампутаций — от неправильного наложения жгута. Об этом рассказал в четверг, 27 апреля, руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.

«Грустна она (статистика. — Ред.) и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — сказал эксперт в беседе с агентством «РИА Новости».

Катулин отметил, что на данный момент специалисты учебного центра работают в зоне спецоперации и проводят анализ полученного там опыта.

Так, по словам эксперта, основные проблемы в медицинской сфере — это уровень подготовки оказания первой помощи и наличие возможности оперативно доставить людей, которые получили ранения, в госпитали.

Однако Катулин добавил, что эти трудности решаются и уже сейчас присутствуют позитивные изменения.

Ранее, 18 апреля, врач Валентин в беседе с корреспондентом «Известий» рассказал о работе медицинских специалистов на запорожском направлении. Он сообщил, что каждый хирург в зоне спецоперации реализует себя по максимуму и набирается опыта.

7 апреля Минобороны РФ рассказало, как военные медики занимаются спасением российских военнослужащих из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.