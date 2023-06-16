«Аэрофлот» создаст собственную лизинговую компанию для выкупа западных самолетов

Авиакомпания «Аэрофлот» прорабатывает возможность страхового урегулирования со своими западными лизингодателями по 47 самолетам группы. По завершении этой процедуры самолеты перейдут в собственность новой лизинговой компании, созданной в структуре группы. Об этом журналистам рассказал глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на брифинге в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 16 июня.

«Мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе порядка 47 воздушных судов. Процесс в достаточно активной фазе, больше говорить ничего не буду, потому что лизингодатели очень чувствительны к этому вопросу», — рассказал Александровский.

Он объяснил, что результатом урегулирования должен стать переход прав собственности на эти самолеты к лизинговой компании, которую специально для этих целей планируется создать внутри группы.

«В конечном итоге эти самолеты станут собственностью специально образованной лизинговой компании, на которую мы и будем осуществлять лизинговые платежи. Потому что финансирование (выкупа самолетов. — Ред.) осуществляется из средств ФНБ. Соответственно, через механизм лизинга обеспечивается возврат средств ФНБ. В конечном итоге эта лизинговая компания станет кэптивной для «Аэрофлота», — отметил гендиректор перевозчика.

Он добавил, что другие перевозчики также общаются со своими лизингодателями на тему страхового урегулирования по арендованным западным самолетам. Скорее всего, каждая авиакомпания РФ пойдет по пути создания своей лизинговой кэптивной компании, предположил Александровский.

Накануне «Аэрофлот» сообщил о намерении в текущем году снять с регистрации в иностранных реестрах 84 своих самолета, снизив импортный парк с двойной регистрацией также до 84 штук. Авиаперевозчик уточнил, что если планы удастся реализовать, то доля зарубежного парка авиагруппы с регистрацией только в России может к концу года достичь 64,5%.