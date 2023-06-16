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«Аэрофлот» запланировал снять с двойной регистрации более половины импортного парка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Группа «Аэрофлот», в которую входит одноименный перевозчик, авиакомпании «Россия» и «Победа», планирует в этом году снять с регистрации в иностранных реестрах 84 своих самолета, снизив импортный парк с двойной регистрацией также до 84 штук. Это следует из опубликованных в годовом отчете за 2022 год целевых показателей эффективности группы на 2023 год. «Известия» ознакомились с документом.

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Весь импортный парк организации насчитывает 268 Airbus и Boeing, из которых 89 было «очищено» (оформлено только в Авиарегистре РФ) еще в прошлом году, рассказывал гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский в интервью РБК в декабре 2022-го.

Если планы удастся реализовать, то доля зарубежного парка авиагруппы с регистрацией только в России может к концу года достичь 64,5%.

Иностранные самолеты российских авиакомпаний в большинстве своем были оформлены до 2022-го в зарубежных юрисдикциях — на Бермудских островах и в Ирландии. В общей сложности начиная с марта прошлого года и до сегодняшнего дня с регистрации в этой администрации было снято 103 самолета группы «Аэрофлот», сообщил «Известиям» гендиректор авиарегулятора Бермуд (BCAA) Томас Данстан. Таким образом, в этом году перевозчику удалось дерегистрировать еще 14 бортов.

В BCAA «Известиям» при этом сообщили, что на текущий момент ни один самолет не проходит процедуру дерегистрации из регистра Бермуд.

Эксперты сомневаются, что западные лизингодатели пойдут навстречу «Аэрофлоту» и позволят снять с регистрации дополнительные суда. Поэтому, как рассказала аналитик «Моих инвестиций» Елена Сахнова, «Аэрофлот» может прорабатывать масштабную программу их выкупа у иностранных лизингодателей.

Вероятно, все 84 самолета выкупить в этом году не удастся. Но если «очистить» даже 40–50 судов, международный пассажиропоток группы в этом году может увеличится на 40%, отметила эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Очень иностранные дела: «Аэрофлот» хочет снять с двойной регистрации 84 самолета

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