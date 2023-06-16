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Шварценеггер заявил о желании баллотироваться на пост президента США

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Max Ludwig
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Американский культурист, киноактер и политический деятель Арнольд Шварценеггер хотел бы баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если бы был гражданином страны по рождению, о чем сообщил журнал People в среду, 15 июня.

«Я так отчетливо вижу, как я смог бы выиграть эти выборы. Точно так же, как когда я баллотировался в губернаторы Калифорнии. Это было очевидно. Люди ищут новые ответы. Не выбирают правую или левую сторону. А что-то, что объединит нацию», — рассказал Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер не имеет права баллотироваться в президенты из-за того, что родился в Австрии. Он переехал в США в 1968 году, а стал гражданином страны в 1983 году. Бодибилдер был 38-м губернатором Калифорнии.

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Ранее в этот день мэр города Майами Фрэнсис Суарес подал документы для участия в президентских выборах США. Суарес выдвигается от Республиканской партии. Он дважды становился мэром Майами — в 2017 и 2021 году.

До этого, 7 июня, бывший вице-президент Майк Пенс объявил об участии в выборах президента страны. Кандидат от Республиканской партии станет первым вице-президентом в современной истории, который вступил в гонку против своего бывшего руководителя Дональда Трампа.

В тот же день бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи объявил о выдвижении своей кандидатуры.

Список кандидатов от Республиканской партии расширяется всё активнее после того, как к гонке подключился главный соперник Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис. Сам Трамп объявил об участии в выборах еще в ноябре 2022 года.

25 апреля действующий американский лидер Джо Байден также объявил, что намерен вновь побороться за звание хозяина Белого дома.

Выборы американского президента состоятся в ноябре 2024 года.

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