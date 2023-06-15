«Пирамида — жемчужина Шпицбергена»
Российский туризм в Арктике создаст дополнительные источники финансирования Дальневосточного региона. Сами же туристы смогут насладиться всеми прелестями приключенческого экстремального отдыха и окунуться в историю. Ради чего стоит ехать на Шпицберген и сколько будет стоить тур по Арктике, «Известия» узнали в беседе с генеральным директором предприятия «Арктикуголь» Ильдаром Неверовым.
— Ранее объявлялось о планах по созданию в Арктике вашей компанией научного центра, на какой стадии он находится сейчас?
— В апреле этого года в рамках совещания уполномоченного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Петровича Трутнева было выпущено поручение о разработке проекта концепции научного центра, и уже 12 мая мы занесли проект концепции в наше Министерство дальневосточного развития. Сейчас проект концепции согласован практически всеми федеральными органами исполнительной власти, которые несут за это ответственность, Мы надеемся, что в скором времени концепция будет утверждена и мы начнем уже практическую реализацию этого проекта. Поэтому в краткосрочной перспективе будет больше конкретной информации по срокам создания центра.
— Какие страны заинтересованы в участии?
— В первую очередь это страны БРИКС. Помимо них ведутся активные переговоры с Сингапуром, Тайванем, Таиландом, то есть с теми странами, которые изначально не имеют арктического соседства, но в то же время заинтересованы в экстенсивном изучении Арктики. С такими странами ведется очень кропотливая работа. Благо, что научная международная экспертиза представлена у нас в тресте достойно.
— Какими экспериментами и исследованиями будут заниматься его резиденты?
— Традиционно проводятся уникальные научные исследования в совершенно различных областях. Во-первых, это гляциология. Второе — ихтиология, потому что Шпицберген — это место, где обитают различные виды млекопитающих, киты в частности. Очень много исследований связано с вечной мерзлотой, с изучением атмосферного воздуха морского дна. То есть более 30 различных направлений, которые там сейчас уже имеются, представляют интерес для наших зарубежных партнеров.
«Там концентрация истории, науки, северно-арктического гостеприимства»
— Почему вы решили развивать туризм в этой области?
— Чтобы получить дополнительные источники финансирования и выручки, мы решили обратить внимание на научную перспективу. И это вызвало неподдельный интерес у международного сообщества, поэтому мы думаем, что в краткосрочной перспективе структура выручки «Арктикугля» помимо субсидий будет состоять из выручки от туризма, от содействия научной международной деятельности и от логистического транспортного обслуживания всех этих проектов, которые мы там сейчас активно реализуем.
— Арктический туризм сейчас не самое популярное направление?
— Международных иностранных туристов около 10 тыс., наших соотечественников — на порядок меньше. Но нашим центром арктического туризма «Грумант» разработан пакетный тур для соотечественников, когда из любого города России мы можем туриста взять, доставить, провести ему двухнедельный тур и вернуть его обратно. Это делается силами около 100 человек, которые работают в этом центре арктического туризма. И, честно говоря, зимний сезон мы отработали на ура. Это имеет большой спрос, несмотря на то что стоимость такого тура «под ключ» около 300 тыс. рублей за семь дней.
— Что может привлечь российских туристов?
— Отвечу словами короля Норвегии, который посетил в свое время Пирамиду, это наш поселок российского присутствия на Шпицбергене. Он сказал, что Пирамида — это жемчужина архипелага. И до сих пор это так и есть: Пирамида и Баренцбург, также поселок законсервированных кораблей. Это жемчужина архипелага, и если турист приезжает на Шпицберген, то обязательный, не требующий обсуждения план для этого туриста — посетить Пирамиду и Баренцбург. Там концентрация истории, науки, северно-арктического гостеприимства.
— Планируете создание рекреационных объектов?
— У нас уже большой номерной фонд, большой список проектов, как может турист отдохнуть. Но, честно говоря, хотелось бы сделать спа-центр. Это востребовано — иметь в суровой Арктике такой необычный центр отдыха в русском стиле. Есть еще ряд таких локаций, где турист может насладиться всеми прелестями приключенческого экстремального отдыха и туризма.
Мы сейчас разрабатываем музейную концепцию проекта, макетную документацию и реконструкцию всей туристической инфраструктуры. И стержнем этой концепции будет так называемый «Заповедный архипелаг», где мы покажем всё: от поморов до шахтеров и период освоения Шпицбергена, когда там появились поморы — это произошло в XVI веке, до тех лет, когда он экстенсивно промышленно осваивался Советским Союзом. В частности, это середина прошлого века. Всё это будет представлено в концепции, показано сперва в различных форматах, в том числе в цифровом, а потом реализовано на практике.
— Есть ли проблемы с получением визы?
— Мы оказываем визовую поддержку в рамках этого пакетного тура и на текущий момент, несмотря на все сложности, которые появились в последнее время, с оформлением шенгенских виз у нас сбоев не было.
— Как сегодня добираться из России?
— С Королевством Норвегия и его посольством в Москве у нас конструктивно идет работа. Наши работники и туристы, которые посещают наши объекты, получают визы, а попасть на Шпицберген можно с учетом наших логистических цепочек, которые разработаны специально для того, чтобы наполнить турпотоком наши объекты и обеспечить нашу производственную деятельность на них.