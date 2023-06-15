«Пирамида — жемчужина Шпицбергена»

Российский туризм в Арктике создаст дополнительные источники финансирования Дальневосточного региона. Сами же туристы смогут насладиться всеми прелестями приключенческого экстремального отдыха и окунуться в историю. Ради чего стоит ехать на Шпицберген и сколько будет стоить тур по Арктике, «Известия» узнали в беседе с генеральным директором предприятия «Арктикуголь» Ильдаром Неверовым.

— Ранее объявлялось о планах по созданию в Арктике вашей компанией научного центра, на какой стадии он находится сейчас?

— В апреле этого года в рамках совещания уполномоченного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Петровича Трутнева было выпущено поручение о разработке проекта концепции научного центра, и уже 12 мая мы занесли проект концепции в наше Министерство дальневосточного развития. Сейчас проект концепции согласован практически всеми федеральными органами исполнительной власти, которые несут за это ответственность, Мы надеемся, что в скором времени концепция будет утверждена и мы начнем уже практическую реализацию этого проекта. Поэтому в краткосрочной перспективе будет больше конкретной информации по срокам создания центра.

— Какие страны заинтересованы в участии?

— В первую очередь это страны БРИКС. Помимо них ведутся активные переговоры с Сингапуром, Тайванем, Таиландом, то есть с теми странами, которые изначально не имеют арктического соседства, но в то же время заинтересованы в экстенсивном изучении Арктики. С такими странами ведется очень кропотливая работа. Благо, что научная международная экспертиза представлена у нас в тресте достойно.

— Какими экспериментами и исследованиями будут заниматься его резиденты?

— Традиционно проводятся уникальные научные исследования в совершенно различных областях. Во-первых, это гляциология. Второе — ихтиология, потому что Шпицберген — это место, где обитают различные виды млекопитающих, киты в частности. Очень много исследований связано с вечной мерзлотой, с изучением атмосферного воздуха морского дна. То есть более 30 различных направлений, которые там сейчас уже имеются, представляют интерес для наших зарубежных партнеров.

«‎Там концентрация истории, науки, северно-арктического гостеприимства»

— Почему вы решили развивать туризм в этой области?

— Чтобы получить дополнительные источники финансирования и выручки, мы решили обратить внимание на научную перспективу. И это вызвало неподдельный интерес у международного сообщества, поэтому мы думаем, что в краткосрочной перспективе структура выручки «Арктикугля» помимо субсидий будет состоять из выручки от туризма, от содействия научной международной деятельности и от логистического транспортного обслуживания всех этих проектов, которые мы там сейчас активно реализуем.

— Арктический туризм сейчас не самое популярное направление?

— Международных иностранных туристов около 10 тыс., наших соотечественников — на порядок меньше. Но нашим центром арктического туризма «‎Грумант» разработан пакетный тур для соотечественников, когда из любого города России мы можем туриста взять, доставить, провести ему двухнедельный тур и вернуть его обратно. Это делается силами около 100 человек, которые работают в этом центре арктического туризма. И, честно говоря, зимний сезон мы отработали ‎на ура. Это имеет большой спрос, несмотря на то что стоимость такого тура «‎под ключ» около 300 тыс. рублей за семь дней.

— Что может привлечь российских туристов?

— Отвечу словами короля Норвегии, который посетил в свое время Пирамиду, это наш поселок российского присутствия на Шпицбергене. Он сказал, что Пирамида — это жемчужина архипелага. И до сих пор это так и есть: Пирамида и Баренцбург, также поселок законсервированных кораблей. Это жемчужина архипелага, и если турист приезжает на Шпицберген, то обязательный, не требующий обсуждения план для этого туриста — посетить Пирамиду и Баренцбург. Там концентрация истории, науки, северно-арктического гостеприимства.

— Планируете создание рекреационных объектов?

— У нас уже большой номерной фонд, большой список проектов, как может турист отдохнуть. Но, честно говоря, хотелось бы сделать спа-центр. Это востребовано — иметь в суровой Арктике такой необычный центр отдыха в русском стиле. Есть еще ряд таких локаций, где турист может насладиться всеми прелестями приключенческого экстремального отдыха и туризма.

Мы сейчас разрабатываем музейную концепцию проекта, макетную документацию и реконструкцию всей туристической инфраструктуры. И стержнем этой концепции будет так называемый «Заповедный архипелаг», где мы покажем всё: от поморов до шахтеров и период освоения Шпицбергена, когда там появились поморы — это произошло в XVI веке, до тех лет, когда он экстенсивно промышленно осваивался Советским Союзом. В частности, это середина прошлого века. Всё это будет представлено в концепции, показано сперва в различных форматах, в том числе в цифровом, а потом реализовано на практике.

— Есть ли проблемы с получением визы?

— Мы оказываем визовую поддержку в рамках этого пакетного тура и на текущий момент, несмотря на все сложности, которые появились в последнее время, с оформлением шенгенских виз у нас сбоев не было.

— Как сегодня добираться из России?

— С Королевством Норвегия и его посольством в Москве у нас конструктивно идет работа. Наши работники и туристы, которые посещают наши объекты, получают визы, а попасть на Шпицберген можно с учетом наших логистических цепочек, которые разработаны специально для того, чтобы наполнить турпотоком наши объекты и обеспечить нашу производственную деятельность на них.