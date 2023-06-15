В Минэкономразвития заявили о восстановлении туротрасли в России

Туристическая отрасль в России восстанавливается после нескольких лет, когда в ней наблюдался спад из-за коронавируса. Как отметил 15 июня заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), в отрасли наблюдается рост спроса.

По словам Вахрукова, сейчас по данному направлению формируются новые задачи. Основная из них — не создавать локальных дефицитов. В частности, это касается номерного фонда в гостиницах. Как отметил замминистра, если в 2022 году в РФ было размещено 73 млн гостей в гостиницах, то к 2030 году в планах ведомства — поднять этот показатель до 140 млн.

«Знаем, что у нас большая серая зона в туризме. Будем выводить ее в периметр нашего видения», — заявил Вахруков на сессии «Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционная привлекательность».

Также замминистра сообщил о намерении государства развивать парки развлечений вблизи крупных городов.

Ранее, 23 мая, министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в России с 1 июля должна заработать электронная туристическая виза для иностранцев. В ходе российско-китайского бизнес-форума Решетников назвал основной задачей РФ восстановление туристического потока из КНР, какой был до пандемии коронавируса.

До этого, 2 мая, Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Минэкономразвития направит 2,7 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса Крыма из средств, которые поступили по линии ведомства в бюджет от продажи активов иностранных компаний, ушедших из страны. Путин, в свою очередь, указал, что необходимо поддерживать проект по развитию всероссийского курорта «Новая Анапа», разрабатывая на этой территории туристические кластеры.

23 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным отметил, что туристический поток в России в ходе зимних каникул составил более 12 млн человек — это на 10–15% больше прошлого года.