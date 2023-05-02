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Минэкономразвития направит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма
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Минэкономразвития направит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минэкономразвития России направит 2,7 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса Крыма из средств, которые поступили по линии ведомства в бюджет от продажи активов иностранных компаний, ушедших из страны. Об этом глава министерства Максим Решетников заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 2 мая.

Он уточнил, что поступило почти 4 млрд рублей от продажи активов иностранных резидентов по линии Минэкономразвития, передает RT.

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2 мая Путин провел совещание с членами правительства по вопросам развития туристической отрасли. С докладами выступили зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, а также министр экономического развития Максим Решетников, пишет REGNUM.

Глава государства заявил, что проект по развитию всероссийского курорта «Новая Анапа» необходимо поддерживать, развивая на этой территории туристические кластеры.

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