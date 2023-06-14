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Балицкий назвал сроки восстановления энергоструктуры Запорожской АЭС

Балицкий: восстановить энергетическую инфраструктуру Запорожской АЭС можно за 1–1,5 месяца
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Фото: РИА Новости
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Восстановить энергетическую инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) можно за 1–1,5 месяца. Об этом в среду, 14 июня, рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это мы сделаем — месяц-полтора», — цитирует его ТАСС.

Балицкий отметил, что у властей региона нет проблем в быстром восстановлении инфраструктуры. Потребители энергии у станции есть.

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Ранее в этот день он отметил, что станция работает в полуштатном режиме, но это не связано с прорывом дамбы на Каховской ГЭС. Балицкий подчеркнул, что, помимо воды, поступавшей на территорию станции из Днепра, у ЗАЭС есть свои артезианские скважины.

Также в среду стало известно, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отложил свой визит на ЗАЭС, намеченный на среду, чтобы дать украинской стороне больше времени на подготовку условий для безопасной ротации экспертов организации.

Гросси 15 июня оценит ситуацию на станции и проведет ротацию команды экспертов международного агентства. Также он представит программу помощи после прорыва плотины Каховской ГЭС.

Ранее, 9 июня, Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе, эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

Днем ранее Гросси заявил, что общая ситуация вокруг ЗАЭС остается потенциально опасной.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

В тот же день Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

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