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Глава МСП рассказал о быстром адаптировании малого и среднего бизнеса в России

Глава МСП Исаевич: малый и средний бизнес достаточно гибкий, чтобы адаптироваться в любых условиях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) адаптируется быстрее, оно более подвижное в текущих условиях, готово прийти на замену и предложить альтернативу. Об этом заявил в среду, 14 июня, глава корпорации МСП Александр Исаевич.

«Бизнесу главное: а) не мешать; б) отдать инструменты; с) сказать что нужно. Действительно, за последние три года был ковид, в текущей ситуации малый и средний бизнес адаптируется быстрее, он более подвижный», — рассказал Исаевич на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

По его словам, преимущество МСП заключается в том, что оно готово быстрее заместить производство и создать альтернативу.

Исаевич отметил, что в России был запрос на развитие бизнеса и на него отреагировали. Для этой цели были запущены сервисы на сайте МСП.РФ.

«Мы, по сути, дали инструмент. <...> Одна компания начала поставлять и заменять шведские подшипники в Белоруссии, другая компания крупному металлургическому комплексу помогает в импортозамещении оборудования. Третья компания по сельскохозяйственному направлению вышла в Армению», — подчеркнул он.

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Ранее в этот день Александр Калинин, глава общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора России» рассказал «Известиям», что именно благодаря предприятиям малого бизнеса в магазинах городов Донбасса начали появляться первые товары.

В настоящее время, по его словам, на новых территориях зарегистрировались уже 60 тыс. субъектов МСП в российской юрисдикции. Все бизнесмены в новых регионах, отметил он, пользуются теми же мерами поддержки, которые действуют для среднего и малого бизнеса по всей России.

23 марта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев высказал мнение, что освобожденные территории должны стать локомотивом экономического роста.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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