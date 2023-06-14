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Сюжет:

Глава «Опоры России» рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ

Глава «Опоры России» Калинин в рамках ПМЭФ рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Предприятия малого и среднего бизнеса успешно запустили работу во всех новых регионах России благодаря общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора России». Как рассказал «Известиям» на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 14 июня глава организации Александр Калинин, именно благодаря предприятиям малого бизнеса в магазинах городов Донбасса начали появляться первые товары.

«В это непростое время, с 2014 года, основную социально-экономическую нагрузку в этих регионах взял на себя малый бизнес. Именно предприниматели малого бизнеса поставляли продукты, гигиенические товары, социально значимые товары, необходимую комплектацию. Таким образом, в магазинах был товар», — отметил Калинин в разговоре с «Известиями».

В настоящее время, по данным главы «Опоры России», на новых территориях зарегистрировались уже 60 тыс. субъектов МСП в российской юрисдикции. Все бизнесмены в новых регионах, отметил он, пользуются теми же мерами поддержки, которые действуют для среднего и малого бизнеса по всей России, однако для них будут разработаны и дополнительные меры помощи от правительства.

При этом, как считает глава «Опоры России», они актуальны не только для новых регионов, но и для российских территорий, являющихся приграничными с Украиной.

«К примеру, сейчас непростая ситуация в Белгородской и Курской областях. Там нет военного положения, но предприниматели сталкиваются с тем, что они были вынуждены оставить там свои цеха и территории. Конечно, им сегодня нужна возможность компенсации утраченного имущества и возможности объявления форс-мажора, как минимум на несколько месяцев», — считает глава организации.

Для этого представители «Опор России» уже направили соответствующие письма в правительство РФ и надеются, что они будут рассмотрены в ближайшее время.

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Ранее, 12 апреля, Минэкономразвития постановило выделить бюджетные средства на создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Деньги также выделят на региональные гарантийные и государственные микрофинансовые организации, где предприниматели смогут получить займы на развитие бизнеса.

На сегодняшний день в новых регионах зарегистрировано уже 64,7 тыс. субъектов МСП. Большая часть — в ДНР (30,6 тыс.) и ЛНР (26,9 тыс.)

23 марта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев высказал мнение, что освобожденные территории должны стать локомотивом экономического роста.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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