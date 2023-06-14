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«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики

Первые грузовые беспилотники «КамАЗ» выехали на трассу «Нева»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Первые беспилотные грузовики «КамАЗ» начали перевозить грузы по трассе М-11 Москва — Петербург в рамках экспериментального правого режима. Об этом 14 июня сообщили в Telegram-канале Минтранса России.

«В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня беспилотные грузовики «КамАЗ» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву», — сказано в сообщении.

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов побывал в кабине беспилотника.

«Кабина вместительная, просторная, здесь есть спальное место и стандартное место для водителя. Однако он не будет управлять автомобилем, а будет только следить за дорогой, выполняя функцию инженера», — передает он.

Отмечается, что отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева». В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck и «Газпромнефть-снабжение». Также примут участие компании «КамАЗ», «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит» и оператор дороги «Автодор».

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Отечественные перевозчики первые в мире начнут осуществлять грузоперевозки беспилотниками, взаимодействуя с сервисами «умной дороги».

К эксплуатации допускаются только те беспилотники, которые прошли оценку соответствия требованиям безопасности в лаборатории ФГУП «НАМИ». В министерстве отметили, что на данный момент все процедуры прошла только компания «КамАЗ». Также ожидается, что на трассу М-11 запустят беспилотные грузовики «Сберавтотех».

Накануне стало известно, что тягач совершил первый проезд по трассе в 684 км без груза. На протяжении всего маршрута для контроля движения в автомобиле присутствовали два водителя-испытателя.

26 мая беспилотные грузовики «КАМАЗ», построенные на базе модели «КАМАЗ-43118», успешно завершили многомесячные испытания. Проверка проводилась на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО.

Ранее, 31 марта, стало известно, что на трассе М-12 Москва – Казань также запустят беспилотные грузовые перевозки.

В марте 2022 года правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта. Согласно программе, беспилотные автомобили смогут эксплуатироваться с водителем-испытателем в салоне на улицах Москвы, в Иннополисе и на федеральной территории «Сириус», без водителя-испытателя — на территории Иннополиса и инновационного центра «Сколково».

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