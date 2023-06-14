Полис ДМС — какие риски покрывает, как оформить и пользоваться

Для каждого россиянина действует программа обязательного медицинского страхования (ОМС), которая позволяет ему в любое время обратиться к врачу и получить лечение. Однако страховые компании и некоторые работодатели предоставляют дополнительные возможности по программам добровольного медицинского страхования (ДМС). Человек, обладающий таким полисом, может обратиться в частную клинику за консультацией и лечением. Что такое ДМС, как его оформить и какие есть плюсы и минусы — читайте в материале «Известий».

Что такое ДМС

Приобрести ДМС можно у крупных страховых компаний. Компания заключает договор с частными клиниками, и они, в свою очередь, принимают пациента бесплатно — лечение оплачивает страховщик.

ДМС предоставляют своим сотрудникам многие работодатели, но это решение каждая компания принимает самостоятельно. Кроме того, гражданин может напрямую приобрести полис у страховой компании, сделав добровольный взнос.

Как оформить ДМС в 2023 году

Если фирма, в которой трудоустроен гражданин, предоставляет корпоративный ДМС, то заниматься его оформлением будет работодатель. Компания самостоятельно определяет программу страхования для своих сотрудников. Иногда перечень медицинских услуг, которые можно получить по ДМС, различается в зависимости от должности сотрудника — компания может предоставлять рядовым сотрудникам базовую программу, а топ-менеджерам — расширенную. В редких случаях работодатель оплачивает ДМС не только сотруднику, но и его супругу или родственнику. Иногда компании предлагают сотрудникам оплатить часть страхового взноса, чтобы расширить программу ДМС. Полис может быть электронным, бумажным и в виде пластиковой карточки.

Также обратиться за полисом гражданин может и в индивидуальном порядке через страховую компанию. Для этого ему необходимо будет оплатить страховой взнос. Тогда он получит доступ к медицинским услугам частных клиник на год. После оплаты застрахованный сможет получить часть суммы обратно в виде налогового вычета. О том, как оформить налоговый вычет за лечение, можно прочитать в специальном материале «Известий».

Как узнать, что входит в ДМС

Определить перечень бесплатных услуг, которые входят в ДМС, можно, ознакомившись с программой на сайте страховщика. Зачастую поиск облегчает введение номера полиса. Кроме того, на сайте или в приложении публикуется перечень клиник, которые предоставляют застрахованному лицу услуги по ДМС.

Как пользоваться ДМС

Чтобы записаться в одну из клиник, нужно позвонить на горячую линию и уточнить, как происходит прием по ДМС. Полис часто необходимо верифицировать и после этого услуги будут оказывать застрахованному бесплатно. Клиника направит информацию об оказанных услугах страховой компании самостоятельно.

Бывает и так, что запись в клинику возможна только после согласования со страховой компанией. Тогда владельцу ДМС нужно будет позвонить на горячую линию и получить консультацию специалиста, который поможет определить, куда обратиться с возникшей проблемой. По итогам выбора страховая компания отправит в клинику гарантийное письмо — обязательство о том, что она оплатит услуги, перечисленные в нем. После этого возможна запись к врачу на удобное время.

По корпоративному ДМС можно получить только те услуги, которые назначил врач. Если пациент сам решил пройти какое-либо обследование, оплатить его по полису не получится.

Сколько стоит полис ДМС

Стоимость полиса зависит от того, какими услугами застрахованный намерен пользоваться. Программа ДМС бывает базовой, расширенной и полной.

В базовую программу входят медицинские услуги, которые можно получить по ОМС в государственной поликлинике. Это прием у врачей разного профиля в частных клиниках среднего уровня по согласованию со страховой, некоторые анализы крови, обследования, амбулаторное лечение без очереди, частная скорая помощь и вызов врача на дом, физиопроцедуры, выдача больничных листов, госпитализация в частные центры и палаты повышенной комфортности при возникновении угрозы жизни. При госпитализации по ДМС также могут быть оплачены лекарства, назначенные врачом. Конкретный перечень услуг и специалистов лучше уточнять у страховой компании. Количество физиопроцедур, анализов, обследований и выездов врача на дом ограничено. Стоимость полиса ДМС с базовой программой, как правило, начинается от 20 тыс. рублей.

За сумму от 50 тыс. и более можно приобрести доступ к расширенной программе ДМС. В нее входят все те же услуги, что и в базовый пакет, однако количество физиопроцедур, анализов, выездов врача на дом становится неограниченным. Растет и список узкоспециализированных врачей, к которым можно обратиться, а также перечень клиник.

Зачастую расширенная страховка предполагает вакцинацию от некоторых болезней, медстраховку на время командировки или туристической поездки, периодические медицинские осмотры для контроля здоровья, санаторно-курортное лечение. Как правило, возможна госпитализация по плановым показателям, но обычно только на срок 10—15 дней. По расширенной программе пациент также имеет право на услуги личного врача, что предполагает круглосуточные онлайн-консультации.

Полная программа ДМС доступна за плату от 100 тыс. рублей. В нее, помимо позиций базового и расширенного списка, входят услуги дорогостоящих частных клиник, высокотехнологичные анализы, стоматология, ведение беременности и принятие родов, услуги психотерапевта. Госпитализация возможна как по плановым, так и по экстренным показателям, причем пациенту предоставят палату класса люкс. В полную программу может входить также диагностика и лечение в зарубежных медучреждениях.

Подробности необходимо уточнять у каждой страховой компании в отдельности, так как перечень услуг в каждом пакете может отличаться от стандартного.

Отдельным видом является ДМС с франшизой. В таком случае застрахованный соглашается самостоятельно покрыть часть расходов при наступлении страхового случая. Франшиза бывает условной и безусловной. Условная предполагает, что пациент сам платит за лечение в пределах суммы франшизы, а если услуги медицинской организации обходятся дороже, оплату берет на себя страховая компания. При оплате безусловной франшизы страховщик компенсирует лишь разницу в расходах.

При этом страховая компания вправе отказать в оформлении ДМС обратившемуся гражданину, чье лечение предполагает большие затраты — например, больному ВИЧ, сахарным диабетом или онкологией.

Ранее «Известия» писали, как оформить полис ОМС нового образца в 2023 году.