Полис ОМС нового образца в 2023 году — как оформить и нужно ли его получать

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) — это документ, подтверждающий право человека на бесплатную медицинскую помощь на территории России. С 1 декабря 2022 года его можно получить только в электронном формате. О том, какие есть виды полисов ОМС и нужно ли менять документ старого образца на новый, читайте в материале «Известий».

Какие бывают полисы ОМС в 2023 году

В 2023 году в России существуют полисы ОМС трех типов. Первый — бумажный документ формата А5 с уникальным штрихкодом и номером. Это полис старого образца, однако многие россияне пользуются именно таким.

Второй тип — полис в виде стандартной пластиковой карты с чипом и фотографией застрахованного лица. Это более новый формат документа.

Третий тип — электронный полис ОМС. Чтобы получить медпомощь по такому полису достаточно открыть портал «Госуслуги» и показать штрихкод в медучреждении. Данные о лице, застрахованном таким образом автоматически вносятся в Единый регистр застрахованных лиц (ЕРЗ).

Полис ОМС нового образца в 2023 году — как получить

Если человек уже застрахован по ОМС, то получить электронный полис очень просто. Для этого нужно:

авторизоваться в личном кабинет на портале «Госуслуги»;

найти в меню вкладку «Документы»;

открыть раздел «Здоровье»;

на открывшейся странице выбрать окно с надписью «Получите данные о своем полисе ОМС...» и нажать «Запросить».

После этого в течение суток электронная копия полиса появится в личном кабинете пользователя. Оттуда ее можно скачать на смартфон.

Кроме того, застрахованное лицо может получить бумажную выписку из ЕРЗ со штрихкодом, которую можно предъявить в медучреждении взамен полиса ОМС.

Если полис ОМС до сих пор не оформлен, то заявку на его получение можно заполнить на «Госуслугах». Помимо этого, можно лично прийти в страховую компанию в регионе проживания или в многофункциональный центр (МФЦ). При этом стоит заранее узнать, оказывает ли выбранный МФЦ такую услугу.

Заявитель также должен будет предоставить определенные документы. Их список зависит от того, кто хочет получить полис ОМС.

Совершеннолетнему гражданину России нужны только паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Родителю, который получает полис ОМС для лица младше 18 лет, нужно предъявить свидетельство о рождении ребенка и его СНИЛС, а также свой паспорт с вписанным туда ребенком.

Иностранцам необходимы паспорт иностранного гражданина или удостоверение личности, признанное на территории России, вид на жительство или разрешение на временное проживание в стране и СНИЛС, если он есть.

После этого, независимо от того, каким образом были поданы документы, заявителю выдадут временное свидетельство, которое можно использовать вместо полиса ОМС. Сам полис будет готов через 45 дней.

Полис ОМС нового образца в 2023 году — где номер

Номер полиса ОМС нужен при записи ко врачу, вызове скорой помощи и первом приеме в медучреждении, а также при заполнении некоторых документов. Однако многие сталкиваются с тем, что не знают, где их посмотреть.

На бумажном полисе ОМС 16-значный номер написан на лицевой стороне документа. Он расположен над штрихкодом и под надписью «Полис обязательного медицинского страхования».

На пластиковом полисе ОМС номер расположен под чипом, в нижней части лицевой стороны карты. Он также состоит из 16 цифр.

С электронным полисом всё проще. Чаще всего номер называть не нужно, он считывается по штрихкоду в медорганизации или заполняется автоматически, если записываться на прием через «Госуслуги». Если номер все-таки понадобился, его можно узнать с помощью смартфона или посмотреть на бумажной выписке.

Полис ОМС в 2023 году — срок действия

Независимо от того, какой у человека полис — бумажный, пластиковый или электронный, — он действует бессрочно. При этом все виды полисов дают одинаковое право на получение медицинских услуг.

Полис ОМС нового образца в 2023 году — нужно ли менять

Согласно российскому законодательству, менять полис старого образца на более новый не обязательно. Можно продолжать пользоваться документом в привычном виде, это не скажется на объеме и качестве предоставляемых услуг.

Однако поменять полис ОМС придется, при смене фамилии, а также при потере или порче старого документа. Кроме того, застрахованное лицо может отказаться от услуг компании, которая обслуживает его полис ОМС и выбрать другую. После этого также потребуется заменить документ.