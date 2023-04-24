Турчак предложил восстанавливать полис ОМС на время отпуска бойцов

Необходимо обеспечить равные условия выплат денежного довольствия для всех категорий военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом Владимир Путин заявил 24 апреля на встрече с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. В ходе беседы обсуждались также поддержка семей бойцов и оказание медицинской помощи военным во время их отпуска.

О чем говорили на встрече

— На встрече президент прежде всего поинтересовался результатами работы парламентской рабочей группы по вопросам СВО, которую возглавляет Андрей Турчак. По словам первого зампреда СФ, она уже обработала более 25 тыс. обращений. По результатам, в частности, был введен запрет на арест денежных счетов участников специальной военной операции. Кроме того, при поддержке Минобороны были организованы телемосты для общения бойцов с родными и близкими в регионах.

— Особое внимание было уделено денежному довольствию участников СВО. Оно, по данным Андрея Турчака, практически выравнено. «Не совсем», — заметил Владимир Путин. Первый вице-спикер СФ согласился, что диспропорции остаются. В частности, мобилизованный доброволец получает 195 тыс. рублей в месяц, где бы он ни находился, а контрактник — только если он непосредственно на передовой. Андрей Турчак предложил уравнять положение всех участников СВО. Эту идею поддержал президент. «Нам не важно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине, вот это принципиальный вопрос. И нужно безусловно добиться этого равенства», — сказал Владимир Путин.

— Во время беседы Андрей Турчак отметил, что все регионы без исключения ввели у себя меры поддержки семей участников СВО. Однако возможности у субъектов разные. По его словам, необходимо сделать так, чтобы поддержка родственникам бойцов оказывалась в равной степени, вне зависимости от географии. «Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор таких мер поддержки, и предусмотреть дополнительно поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, кто не может сам с этой задачей справиться», — сказал первый вице-спикер Совета Федерации.

— Также он предложил восстанавливать действие полиса ОМС на время отпуска бойцов. Сейчас оно приостанавливается на время службы, в результате чего контрактники, мобилизованные в период отдыха не могут получить медпомощь в гражданских лечебных учреждениях. Кроме того, Андрей Турчак считает необходимым законодательно урегулировать статус участников добровольных народных дружин, сформированных в прифронтовых регионах, в которых введен «желтый» уровень реагирования.