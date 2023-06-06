Налоговый вычет за лечение в 2023 году — как получить и когда подавать документы

Российские налогоплательщики могут вернуть часть потраченных на лечение средств благодаря механизму налогового вычета. О том, как его оформить, какие документы для этого нужны и какую сумму можно получить, читайте в материале «Известий».

Налоговый вычет за лечение в 2023 году — кто может получить

Налоговый вычет — это возврат государством части уплаченного ранее НДФЛ. Получить его можно в том числе за оплату лечения или покупку лекарств, а также за взносы по договору добровольного медицинского страхования (ДМС).

Оформить налоговый вычет можно также за медицинские услуги и препараты для близких родственников: детей, в том числе приемных, родителей и супругов.

Существует ряд общих условий получения налогового вычета:

лицо, подающее заявление на вычет, должно быть налоговым резидентом России;

в период, когда проходило лечение и приобретались медикаменты заявитель платил НДФЛ с зарплаты по трудовому договору или договору гражданско-правового характера (ГПХ), с платы за оказание услуг, сдачи жилья в аренду или продажи имущества (за исключением ценных бумаг);

учреждение, в котором оказывались медицинские услуги, имеет российскую лицензию и находится на территории РФ.

Самозанятые, индивидуальные предприниматели, пользующиеся упрощенной системой налогообложения, не могут рассчитывать на социальный вычет. Также нельзя вернуть деньги за лечение, полученное за рубежом.

Налоговый вычет за лечение в 2023 году — как получить

Подать заявление на налоговый вычет за лечение можно лично через налоговую или отправив заявление с необходимыми документами по почте заказным письмом, а также на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) и на портале «Госуслуг». В последнем случае заявителю нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

Получить налоговый вычет за лечение можно через работодателя. Для этого требуется принести из налоговой уведомление о праве на вычет и отдать его работодателю вместе с заявлением и другими документами. После этого из зарплаты не будет удерживаться НДФЛ, пока не будет выплачена полная сумма компенсации.

Налоговый вычет за лечение в 2023 году — документы

Для оформления налогового вычета за лечение нужно подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ или же подтвердить свое право на выплату через налоговый орган. Остальной пакет документов будет зависеть от того, за какие услуги лицо хочет получить компенсацию.

Для получения компенсации за оплату лечения нужны договор с медучреждением об оказании заявленных услуг и справка об их оплате.

Для возврата средств за покупку лекарств необходимы рецепт от врача и чеки, подтверждающие покупку медикаментов. Если на препараты не выдается рецепт, можно предоставить сведения из медицинской документации с указаниями врача.

Для вычета за взносы по ДМС нужны договор со страховой компанией или полис добровольного страхования, а также документы, подтверждающие понесенные расходы, например чеки.

Если налогоплательщик хочет получить вычет за своих родственников, то ему потребуются документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении ребенка или о заключении брака.

Налоговый вычет за лечение в 2023 году — когда подавать

Сроки подачи заявления на на налоговый вычет за лечение стандартны — в конце года, в котором оплачивалось лечение, если оформлять через налоговую и в любое время — через работодателя.

Однако вернуть деньги можно только в течение трех лет после года, в котором были оплачены медицинские услуги или препараты.

Налоговый вычет за лечение в 2023 году — максимальная сумма

Размер вычета будет зависеть от того, простым или дорогостоящим было лечение.

Для обычного лечения можно вернуть 13% от лимита в 120 тыс. рублей, то есть до 15,6 тыс. рублей. Так, если на медицинские услуги было потрачено 60 тыс. рублей, то вычет составит 7,8 тыс. рублей. Если стоимость услуг составила 120 тыс. рублей или больше, то получится вернуть 15,6 тыс. рублей, но не более этой суммы.

Виды дорогостоящего лечения перечислены в отдельном перечне, установленном правительством России. В него, в частности, входит высокотехнологичная медицинская помощь, лечение бесплодия с помощью ЭКО, а также паллиативная помощь.

У дорогостоящего лечения нет лимита суммы налогового вычета, можно получить 13% от его полной стоимости. Так, за операцию, которая обошлась в 350 тыс. рублей, можно вернуть 45,5 тыс. рублей.

Для того, чтобы определить, каким было лечение, не обязательно обращаться к правовым актам, достаточно посмотреть на код справки об оплате услуг, которую выдало медучреждение. Если на ней стоит код 01, то лечение обычное, если 02 — дорогостоящее.

При этом налогоплательщик вправе оформить вычет только за три года после оказания услуги, и если за это время сумма уплаченного им НДФЛ окажется меньше, чем сам вычет, остаток будет потерян.

Налоговый вычет за лечение в 2023 году — лечение зубов

Налоговый вычет дается и за лечение зубов. При этом некоторые виды таких услуг считаются дорогостоящими, например ортопедическое лечение врожденных дефектов зубов, зубных рядов и челюстей с использованием зубных имплантатов и при отсутствии условий для традиционного протезирования.

Тем не менее, следует обратить внимание, что лечение, чистка, протезирование и установление брекет-системы считаются медицинскими услугами, за них можно оформить вычет. Однако покупка брекет-системы относится к приобретению медицинского оборудования, и вернуть деньги за нее нельзя.

Налоговый вычет за лечение в 2023 году — пенсионерам

Пенсия не облагается налогами, поэтому получить вычет за лечение нетрудоустроенному пенсионеру не удастся. На возврат части средств могут рассчитывать его дети, если они оплачивали медицинские услуги родителя. Платежные документы в таком случае должны быть оформлены на имя работающего человека, но в них должно быть указано, кто проходил лечение.

Для трудоустроенных пенсионеров, официально получающих зарплату, порядок оформления вычета будет таким же, как для всех налогоплательщиков.

Налоговый вычет за лечение в 2023 году — за детей

Родители имеют право на возврат части средств, потраченных на лечение несовершеннолетних детей. Для этого им потребуется предоставить свидетельство о рождении.

Однако есть возможность получить вычет и за детей, которым уже исполнилось 18. Так, если ребенок является студентом очного отделения вуза или среднего учебного заведения, деньги за его лечение можно вернуть до 24 лет.

Налоговый вычет за лечение в 2023 году — за родителей

Оформить налоговый вычет можно и при оплате лечения родителей. При этом не важно, работают они или являются пенсионерами, самозанятыми или индивидуальными предпринимателями. Главное, чтобы заявитель в указанный период уплачивал НДФЛ.

Однако вернуть деньги можно только за лечение или лекарства для своих родителей. Так, получить вычет за мать или отца супруга не получится.