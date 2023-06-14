В Калининградской области построят «гигафабрику» по производству батарей для электрокаров

Минпромторг одобрил заявку входящей в состав «Росатома» компании «Рэнера» на специнвестконтракт для постройки «гигафабрики» в Калининградской области литий-ионных аккумуляторов, сообщает в среду, 14 июня, пресс-служба «Рэнера».

«Гигафабрика» станет первым подобным предприятием на территории России. Строительство фабрики начнется уже этим летом. Ориентировочная дата ввода производства в эксплуатацию ― 2025 год.

На фабрике организуют производство литий-ионных аккумуляторов, из которых будут собирать модули питания для электромобилей. По словам гендиректора «Рэнера» Александра Камашева, перспективная российская «гигафабрика» будет соответствовать всем современным техническим и экологическим стандартам, которые соблюдают во всем мире.

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