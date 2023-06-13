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Toyota представит к 2027 году электромобили с запасом хода 1 тыс. км

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/SVEN SIMON
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Японский производитель Toyota Motor поделился планами вывести на мировой рынок электрокары с новейшими твердотельными батареями, чей запас хода составит по меньшей мере 1 тыс. км, сообщает 13 июня пресс-служба Toyota.

Японские инженеры рассказали, что новое поколение аккумуляторов будет заряжаться до 100% в течение 10 минут, а запас хода разработок будет составлять как минимум 1 тыс. км. Более того, Toyota планирует со временем увеличить ресурс батарей электромобилей: как минимум до 1.2 тыс. км или даже 1,5 тыс. км на одной подзарядке.

Представители японского автоконцерна предполагают, что половина реализуемых в 2030 году электромобилей Toyota будут оборудованы батареями нового поколения.

Кроме того, разработчики занимаются развитием водородных двигателей. По словам представителей Toyota, автомобили на водородном топливе не хуже электромобилей справляются с улучшением экологической окружающей обстановки.

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Toyota Motor Corp 10 мая заявила о планах в 2023 году увеличить операционную прибыль на 10%, до $22,2 млрд, благодаря растущим продажам электромобилей на фоне отступающего дефицита микросхем. Согласно планам нового исполнительного директора Toyota Motor Corp Кодзи Сато, автопроизводитель намеревается увеличить долю производимых электромобилей. Таким образом, японская компания планирует продать 202 тыс. электрифицированных Toyota и Lexus в финансовый период с марта 2023 года по март 2024 года.

Для сравнения: за то же время в прошлом году производитель продал 38 тыс. электромобилей, что в пять раз меньше заявленного плана. Также Сато напомнил, что Toyota Motor Corp представит 10 новых электромобилей к 2026 году, а объем продаж электрокаров к этому моменту достигнет 1,5 млн машин.

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