«Соллерс» в 2024 году начнет выпуск коммерческих электромобилей

Российская компания «Соллерс» заявила о начале серийного производства легких коммерческих электромобилей на базе Sollers Argo и Sollers Atlant уже в начале 2024 года, сообщает 13 июня агентство «Интерфакс».

Кроме того, в мае стало известно, что в Ульяновске организуют сборку малотоннажных грузовых автомобилей Sollers Argo. Представители «Соллерс» планируют в пятилетней перспективе выпускать на базе завода УАЗ до 10 тыс. автомобилей в год. Общее количество инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей.

Председатель совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов считает, что производство Sollers Argo на «УАЗе» даст возможность локализовать некоторые комплектующие для грузовых автомобилей.

19 мая российская компания «Соллерс» и азербайджанская «Азермаш» в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заключили договор о сотрудничестве. Таким образом, в республике будет организовано производство легких коммерческих автомобилей Sollers с использованием импортируемых из России комплектующих.

Кроме того, «Азермаш» и «Соллерс» договорились об обмене профессиональным опытом между странами, а также об экспорте выпускаемых автомобилей.