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«Соллерс» запустит на площадке УАЗа производство своих автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская компания «Соллерс» организует на площадке завода УАЗ мультибрендовый центр по производству рамных автомобилей, сообщает 24 мая пресс-служба «Соллерс».

Согласно новому проекту, в Ульяновске организуют сборку малотоннажных грузовых автомобилей Sollers Argo. Представители «Соллерс» планируют в пятилетней перспективе выпускать на базе завода УАЗ до 10 тыс. автомобилей в год. Общее количество инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей.

Председатель совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов считает, что производство Sollers Argo на УАЗе даст возможность локализовать некоторые комплектующие для грузовых автомобилей.

«Уверен, что реализуемая стратегия станет стимулом для роста объемов производства на индустриальной площадке УАЗа, создания новых рабочих мест и промышленного развития в Ульяновской области, тем более что вслед за запуском Sollers Argo мы активно прорабатываем новые проекты для размещения в индустриальном парке УАЗа», ― сообщил Ширинов.

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Каковы перспективы рынка легких коммерческих автомобилей

19 мая российская компания «Соллерс» и азербайджанская «Азермаш» в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заключили договор о сотрудничестве. Таким образом, в республике будет организовано производство легких коммерческих автомобилей Sollers с использованием импортируемых из России комплектующих.

Кроме того, «Азермаш» и «Соллерс» договорились об обмене профессиональным опытом между странами, а также об экспорте выпускаемых автомобилей.

В ноябре 2022 года на заводе «Соллерс Алабуга» стартовало производство автомобилей Sollers Argo и Atlant ― ребейджей китайских JAC N25/N35 и JAC Sunray. Российское предприятие, сообщает источник, располагает мощностью выпуска до 85 тыс. автомобилей в год.

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