В Азербайджане запустят производство легких коммерческих автомобилей Sollers

Российская компания «Соллерс» и азербайджанская «Азермаш» в рамках форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в пятницу, 19 мая, заключили договор о сотрудничестве. Таким образом, в республике будет организовано производство легких коммерческих автомобилей (LCV) Sollers с использованием импортируемых из России комплектующих. Об этом сообщает пресс-служба «Соллерс».

Кроме того, «Азермаш» и «Соллерс» договорились об обмене профессиональным опытом между странами, а также об экспорте выпускаемых автомобилей.

В ноябре 2022 года на заводе «Соллерс Алабуга» стартовало производство LCV-автомобилей Sollers Argo и Atlant ― ребейджей китайских JAC N25/N35 и JAC Sunray. Российское предприятие, сообщает источник, располагает мощностью выпуска до 85 тыс. автомобилей в год.

21 апреля компания «Соллерс» представила автомобиль скорой помощи на базе Sollers Atlant. Автомобиль скорой помощи класса С оснащен двигателем 2,7 л и мощностью 150 л.с. У новинки шестиступенчатая коробка передач, а его полная масса достигает 3,5 т.

Автомобили Sollers Atlant строятся на базе цельнометаллических фургонов с двумя вариантами колесной базы. В зависимости от типа «скорой» варьируется длина автомобиля: от короткой для класса А до самой длинной для класса С. Машины скорой помощи оснащены надежными, экологичными и долговечными дизельными двигателями.