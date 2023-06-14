Пепел камчатского вулкана Шивелуч протянулся на 60 км

На Камчатке ветер поднял ресуспендированный пепел от вулкана Шивелуч и распространил его на 60 км к востоку. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) 14 июня.

Высота вулканического облака составила 3,5 км над уровнем моря. Сохраняется опасность взрыва пепла на высоте до 10 км. Продолжающаяся деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты, говорится на публикации.

Согласно данным KVERT, образование шлейфов из ресуспендированные пеплов в районе вулкана Шивелуч происходит из-за отсутствия осадков. Такой вид пепла может быть опасен для экосистем, человека и животных.

8 июня специалисты РАН зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир. В МЧС заявили, что шлейф от выброса пепла распространился в юго-восточном направлении на более чем 5 км.

До этого, в конце мая, на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов.