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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

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Фото: МЧС России
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Специалисты РАН зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир. Об этом в четверг, 8 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Днем 8 июня от сахалинской группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 км над уровнем моря», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в МЧС заявили, что шлейф от выброса пепла распространился в юго-восточном направлении на более чем 5 км.

Диспетчеры отметили, что в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, а также запаха сероводорода зафиксировано не было. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

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Ранее, 5 июня, сообщалось, что на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км.

До этого, в конце мая, на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов.

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