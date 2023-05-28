На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю 28 мая сообщило, что зафиксирован выброс пепла на вулкане Шивелуч на высоту до 3,5 км.

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 28 мая из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3500 м при высоте самого исполина 3283 м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов. Однако при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского района.

В настоящий момент пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, уточнили в ведомстве.

Ранее, 15 мая, вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м. Шлейф распространился в сторону Берингова моря. Вулкану был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Между тем 18 мая старший научный сотрудник института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников в разговоре с «Известиями» не исключил, что пеплопад, который произошел на Камчатке в мае, может в будущем повториться.

В ночь на 11 апреля произошло извержение Шивелуча. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.