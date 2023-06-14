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Водителей предложили штрафовать за лекарственное опьянение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Госдуму внесли законопроект об административной ответственности водителей, которые управляют автомобилем в состоянии лекарственного опьянения. Проект закона был размещен во вторник, 13 июня, в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

«[Административная ответственность наступает], если по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме освидетельствованного лица были обнаружены вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию человека, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам… и установлена совокупность клинических признаков опьянения», — говорится в проекте закона.

В перечень препаратов, вызывающих лекарственное опьянение, планируется включить анестетики, противоэпилептические препараты, противопаркинсонические препараты, снотворные и седативные средства.

«Законодатель не может, запрещая управление транспортным средством лицу, находящемуся под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих его реакцию и внимание, не проявлять надлежащей заботы — особенно когда их употребление имело место в чрезмерных, явно превышающих медицинские цели», — подчеркивается в документе.

Колесная формула: водителей будут лишать прав за лекарственное опьянение
Под запретом могут оказаться анестетики, противосудорожные, снотворные и седативные средства

10 июня юрист Елена Кудерко напомнила автовладельцам, что штраф за шины не по сезону вступит в силу с 1 сентября. По словам эксперта, шипы вне особых сезонных условий провоцируют преждевременный износ и разрушение дорожного покрытия. В случае нарушения требований будет взиматься штраф в размере 500 рублей.

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