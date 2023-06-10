Водителям рассказали о штрафах за несезонные шины с 1 сентября

Вступающий с 1 сентября в силу штраф за летние шины зимой и зимние летом фактически начнет работать лишь с 1 декабря, поэтому с начала календарной зимы водителям запрещено ездить на резине не по сезону. Об этом в субботу, 10 июня, рассказала юрист Елена Кудерко в беседе в агентством «Прайм».

С 1 сентября 2023 года вступают в законную силу правила, установленные Постановлением Правительства РФ от 27.05.2023 № 837, которые определяют несколько новых требований по допуску транспортных средств к использованию.

Для водителей ТС самое важное нововведение — штраф за езду на летней резине зимой (декабрь, январь, февраль) и на зимней летом (июнь, июль, август). По словам эксперта, шипы вне особых сезонных условий провоцируют преждевременный износ и разрушение дорожного покрытия.

«К качеству резины также установлены требования: шипованными должны быть все колеса, они должны быть идентичных характеристик, а высота протектора не должна достигнуть индикатора износа», — подчеркнула эксперт. Параметры износа установлены и в отношении летней резины.

Зимних «липучек» (фрикционных шин, которые могут цепляться за поверхность льда без металлических вставок) этот запрет не коснулся, поскольку они негативно на дороги не воздействуют.

В случае нарушения требований будет взиматься штраф в размере 500 рублей.

Соответствующее постановление о запрете на использование зимних шин летом правительство России приняло 2 июня. При этом запрет распространяется на автомобили, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса транспортного средства.

Ранее, 1 июня, правительство РФ продлило действие упрощенного технического регламента до 1 февраля 2024 года, однако автопроизводителям постепенно придется возвращаться к стандартному перечню требований. Согласно документу, с июня 2023 года автомобили должны соответствовать экологическим требованиям не ниже Евро-2, с декабря производителей обяжут оснащать новые машины системой ABS.