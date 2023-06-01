В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей

Правительство РФ продлило действие упрощенного технического регламента до 1 февраля 2024 года, однако автопроизводителям постепенно придется возвращаться к стандартному перечню требований, сообщает 1 июня официальный портал правовой информации.

Согласно документу, с июня 2023 года автомобили должны соответствовать экологическим требованиям не ниже Евро-2, с декабря производителей обяжут оснащать новые машины системой ABS.

По данным Минпромторга РФ, сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с учетом возможностей российских производителей автомобилей. Также в министерстве напомнили, что бренды, которые не прекратили официальные поставки автомобилей в Россию, до 1 октября 2023 года должны ввозить автомобили в общем порядке оценки соответствия по техническому регламенту.

В начале 2024 года Lada Vesta начнут оснащать ESP, рассказал «Известиям» 25 мая, в четверг, директор по коммуникациям АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Vesta получит комплектующие системы стабилизации (ESP) из дружественной страны. По словам Олега Груненкова, директора по продуктам и программам АвтоВАЗа, настройка системы стабилизации требует больше времени, чем ABS. Кроме того, для того, чтобы отточить работу ESP, необходимо провести испытания как в зимний, так и в летний период. Собственно, поэтому антиблокировочная система (ABS) появилась на Vesta NG раньше.