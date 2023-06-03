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В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону

Правительство РФ приняло постановление о запрете езды с шинами не по сезону
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России установили запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой. Соответствующее постановление приняло правительство РФ 2 июня.

«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа). На транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», — говорится в документе.

При этом запрет распространяется на автомобили, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса транспортного средства. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Транспортные средства категории M1 — автомобили, используемые для перевозки людей, где есть не более восьми мест. Категория N1 — транспортные средства для перевозки грузов, имеющие полную массу не более 3,5 т.

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Ранее, 1 июня, правительство РФ продлило действие упрощенного технического регламента до 1 февраля 2024 года, однако автопроизводителям постепенно придется возвращаться к стандартному перечню требований. Согласно документу, с июня 2023 года автомобили должны соответствовать экологическим требованиям не ниже Евро-2, с декабря производителей обяжут оснащать новые машины системой ABS.

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