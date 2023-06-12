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Мэр Новой Каховки заявил о возвращении жителей в дома после прорыва ГЭС

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Жители Новой Каховки в Херсонской области возвращаются в свои дома после затопления из-за прорыва Каховской ГЭС, заявил 12 июня мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.

По словам Леонтьева, ситуация в Новой Каховке после затопления гораздо лучше, чем в населенных пунктах, которые расположены ниже по течению Днепра. Говоря о масштабах ущерба, мэр отметил, что в Новокаховском городском округе было затоплено 700 жилых домов без учета дачных строений.

Вместе с тем он отметил, что воду из подвалов большинства домов в прибрежной зоне смогли откачать.

«На нас ложится огромная ответственность: сделать возвращение [людей] безопасным», — отметил он.

Работа по организации социальных выплат уже ведется, добавил Леонтьев.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Ранее в этот день первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил журналистам, что украинские националисты наносят удары по местам размещения людей, эвакуированных из затопленных районов. Он уточнил, что в этих местах нет военнослужащих и не размещена военная техника.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В результате теракта, по обновленным данным на 12 июня, предоставленным врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, всего из региона эвакуировано 7,1 тыс. человек.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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