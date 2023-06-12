Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в больнице. Об этом 12 июня сообщает газета Corriere della Sera.

«Лидеру Forza Italia (политическая партия «Вперед, Италия!». — Ред.) и основателю Mediaset (телевизионная сеть. — Ред.) было 86 лет», — говорится в сообщении.

Берлускони был внезапно госпитализирован и помещен в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем 5 апреля. На следующий день у бывшего премьер-министра диагностировали лейкемию. 17 апреля он был переведен в обычную палату из отделения интенсивной терапии.

На следующий день в итальянской прессе появилась информация о том, что политик проходит курс химиотерапии. Как отметили специалисты, тип лейкоза, который у Берлускони, неагрессивный и появляется у людей старше 70 лет.

9 июня, через три недели после выписки из миланской клиники San Raffaele, его доставили туда же снова.

Бывший итальянский премьер родился в Милане 29 сентября 1936 года.

В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. В политику Берлускони пришел в возрасте 57 лет. Четыре раза он возглавлял итальянское правительство: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах.