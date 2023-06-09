Берлускони вновь госпитализирован в Милане

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь госпитализирован в клинику «Сан-Раффаэле» в его родном Милане. Об этом сообщает 9 июня агентство ANSA со ссылкой на свои источники.

Других подробностей пока не сообщается. Агентство отмечает, что до этого 86-летний политик выписался из той же клиники 19 мая, проведя там более месяца.

5 апреля Берлускони внезапно был госпитализирован в реанимацию с подозрением на пневмонию и проблемами с сердцем. На следующий день стало известно, что у бывшего премьер-министра диагностировали лейкемию. 17 апреля его перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии.

Позже в итальянской прессе появилась информация о том, что политик проходит курс химиотерапии. Как добавляют специалисты, данный тип лейкоза поддается лечению. Обычно он неагрессивный и появляется у людей старше 70 лет.

Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. Сейчас он возглавляет партию «Вперед, Италия!», которая входит в правящую коалицию.