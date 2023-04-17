Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Латвии сообщили о запрете на въезд 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы
Политика
Посла США пригласили в Госдуму на заседание о биолабораториях на Украине
Общество
Синоптик спрогнозировал до +18 градусов в Москве
Армия
Штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске
Мир
Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии
Наука и техника
В Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого
Мир
Захарова назвала Чехию основной площадкой производства военной техники для ВСУ
Мир
Премьер Словакии анонсировал приостановку импорта зерна с Украины
Происшествия
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве ликвидировали
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Авто
Аналитики заявили о росте продаж в России новых и подержанных грузовиков
Мир
Newsweek назвал дату возможного контрнаступления Украины
Мир
Экс-разведчик Риттер уличил Запад в планах втянуть Россию в конфликт с Грузией

Врачи подтвердили перевод Берлускони в обычную палату

0
Фото: REUTERS/Claudia Greco
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля, позволило перевести его в обычную палату из отделения интенсивной терапии.

«Клиническое состояние и реакция на лечение позволили перевести Сильвио Берлускони в обычную больничную палату», — приводит ANSA заявление врачей Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.

Накануне газета Corriere della Sera со ссылкой на источники писала, что Берлускони перевели в обычную палату.

Кроме того, Дзангрилло и Чичери указали, что за последние 72 часа у пациента наблюдалось постоянное улучшение дыхательной и почечной функции.

«Берлускони — великий актер»
Режиссер Паоло Соррентино — о фильме «Лоро» про итальянского политика, впечатлениях от России и продолжении сериала «Молодой папа»

5 апреля Берлускони внезапно госпитализировали в реанимацию с подозрениями на пневмонию и проблемами с сердцем. На следующий день стало известно, что у политика диагностировали лейкемию. Позже в итальянской прессе появилась информация о том, что политик проходит курс химиотерапии.

Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. Сейчас он возглавляет партию «Вперед, Италия!», которая входит в правящую коалицию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023