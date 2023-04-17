Врачи подтвердили перевод Берлускони в обычную палату

Состояние экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, госпитализированного 5 апреля, позволило перевести его в обычную палату из отделения интенсивной терапии.

«Клиническое состояние и реакция на лечение позволили перевести Сильвио Берлускони в обычную больничную палату», — приводит ANSA заявление врачей Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери.

Накануне газета Corriere della Sera со ссылкой на источники писала, что Берлускони перевели в обычную палату.

Кроме того, Дзангрилло и Чичери указали, что за последние 72 часа у пациента наблюдалось постоянное улучшение дыхательной и почечной функции.

5 апреля Берлускони внезапно госпитализировали в реанимацию с подозрениями на пневмонию и проблемами с сердцем. На следующий день стало известно, что у политика диагностировали лейкемию. Позже в итальянской прессе появилась информация о том, что политик проходит курс химиотерапии.

Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. Сейчас он возглавляет партию «Вперед, Италия!», которая входит в правящую коалицию.