Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом 16 апреля сообщила Corriere della Sera.

Берлускони находится в миланской клинике «Сан-Раффаэле». Его брат Паоло подтвердил, что состояние политика позволило ему покинуть реанимацию.

Ранее, 5 апреля, 86-летнего Берлускони доставили в реанимацию с подозрениями на пневмонию и проблемами с сердцем. На следующий день стало известно, что у него диагностировали лейкемию и назначили курс химиотерапии.

Позднее, 10 апреля, врачи сообщили, что состояние Берлускони постепенно улучшается. Тем не менее политик оставался в отделении интенсивной терапии.

Сильвио Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии — в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. В настоящее время он является лидером партии «Вперед, Италия!», которая входит в правящую коалицию.